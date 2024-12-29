Як зробити, щоб окуляри не запітнівали на холоді: простий лайфхак

Люди, які носять окуляри, часто стикаються з проблемою запотіваня лінз при перепаді температур. Такої проблеми можна уникнути, якщо обробити певним чином окуляри, пишет storinka.com.ua.

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Для цього потрібно взяти звичайне мило та натерти невеликим шматочком звичайний ватний диск. При цьому диск має бути вологим. Далі обережно протріть цим диском лінзи, втираючи мильний розчин.

Після цього треба протерти окуляри серветкою чи м'якою тканиною, щоб не залишалося розводів.

Більше окуляри не будуть запотнівати. Це пов’язано з тим, що мильний розчин утворює тонку плівку на поверхні лінз, яка запобігає утворенню конденсату.

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Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці розповіли про сім способів нарізати цибулю і не заплакати. Так, щоб уникнути сліз при нарізанні цибулі потрібно спочатку охолодити цибулю. Для цього слід помістити цибулю у морозильну камеру на 10−15 хвилин. Можна також охолодити цибулю, поклавши її в холодну воду на кілька хвилин.

Також потрібно використовувати гострий ніж, щоб зменшити виділення їдких з'єднань із цибулі. Тупий ніж більше «тисне» на шкірку цибулі, що вивільняє більше їдких з'єднань.

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Фото: computerglasses.com.ua

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