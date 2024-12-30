Ворог більше ніж півтисячі разів впродовж доби атакував Україну: зафіксовано падіння уламків, виникли пожежі
Ніч з 29 на 30 грудня, на жаль, не була тихою: атак ворога зазнали кілька областей України. Першу тривогу було оголошено відразу після опівночі.
Вдруге про небезпеку попередили під ранок. На щастя, вона тривала недовго, проте в Сумах встигли пролунати 2 потужних вибухи. Про постраждалих наразі не повідомлялось.
Втім, на ранок у Дніпропетровській ОВА повідомили, що увечері ворог скинув на Нікополь боєприпас з БпЛА, а вночі — обстріляв місто з важкої артилерії.
«Загиблих і постраждалих немає», — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Також ворог обстріляв 9 населених пунктах Запорізької області,
«Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — поінформував голова ОВА Іван Федоров.
Також нагадаємо, як після нещодавнього нічного обстрілу Миколаєва внаслідок обстрілу «шахедами» загорівся дах багатоповерхівки.97
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