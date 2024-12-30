Ворог більше ніж півтисячі разів впродовж доби атакував Україну: зафіксовано падіння уламків, виникли пожежі

Ніч з 29 на 30 грудня, на жаль, не була тихою: атак ворога зазнали кілька областей України. Першу тривогу було оголошено відразу після опівночі.

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Вдруге про небезпеку попередили під ранок. На щастя, вона тривала недовго, проте в Сумах встигли пролунати 2 потужних вибухи. Про постраждалих наразі не повідомлялось.

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Втім, на ранок у Дніпропетровській ОВА повідомили, що увечері ворог скинув на Нікополь боєприпас з БпЛА, а вночі — обстріляв місто з важкої артилерії.

«Загиблих і постраждалих немає», — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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Також ворог обстріляв 9 населених пунктах Запорізької області, в т. ч. застосовуючи БПЛА, артилерію та РСЗВ. Зокрема 164 артобстріли було завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

«Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали», — поінформував голова ОВА Іван Федоров.

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Також нагадаємо, як після нещодавнього нічного обстрілу Миколаєва внаслідок обстрілу «шахедами» загорівся дах багатоповерхівки.

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