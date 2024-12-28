Ворог вночі завдав сотні ударів по мирних містах України: є постраждалі

В ніч на 28 грудня російські війська знов атакували територію України. Зокрема, у Миколаєві внаслідок обстрілу «шахедами» загорівся дах багатоповерхівки, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

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Близько половини третьої ночі пожежу ліквідували. За даними ДСНС, через нічну ворожу атаку БпЛА в Інгульському районі Миколаєва виникли дві пожежі.

Рятувальники ліквідували займання даху пʼятиповерхівки, а також — загорання очерету, площею 1000 кв.м.

«У будинку частково зруйнований дах, вибиті вікна. Обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

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На Дніпропетровщині під обстріл росіян потрапив Нікопольський район.

«Вночі війська рф обстріляли з артилерії Нікопольщину на Дніпропетровщині. Загиблих і поранених немає. Однак, внаслідок однієї з вечірніх атак на район постраждала 43-річна жінка», повідомив керівник ОВА Лисак.

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Агресор також обстріляв з артилерії Марганецьку громаду.

Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.

За минулу добу на фронті відбулося 158 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Лиманському, Времівському напрямках та на Курщині, повідомили у Генштабі.

В Курській області українські захисники відбили 22 наступальні дії загарбників. Російська авіація завдала 15 ударів, застосувавши 18 керованих авіаційних бомб по своїй території.

Противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, використав для ураження 808 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

За інформацією командування Повітряних сил, в ніч на 28 грудня противник атакував Україну 16 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп збито 15 ворожих дронів у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.

Росіяни мають втрати й на фронті. За добу ліквідовано близько 1700 російських вояків, 7 танків, 19 БМП, 20 артсистем та інша військова техніка.

Серед загиблих в армії ворога є й військові з Північної Кореї. Про це заявив президент Зеленський у відеозверненні 27 грудня. Він зазначив, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні корейців, які воюють на боці рф. Днями бійцям ЗСУ вдалося взяти у полон кількох солдатів з КНДР.

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