Доступ відновлено: в Україні знову запрацювали три державні реєстри

Після масованої кібератаки на державні ресурси України 19 грудня постраждали головні реєстри Міністерства юстиції, зокрема Спадковий реєстр.

Проте вже 30 грудня Мінюст оголосив про відновлення роботи цього реєстру та двох інших. Йдеться про Єдиний реєстр довіреностей та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

ВІДЕО ДНЯ

Тож відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

В міністерстві запевнили, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені в них впродовж 5 робочих днів.

РЕКЛАМА

Водночас впроваджено посилені заходи кіберзахисту даних.

Нагадаємо, що раніше експерти припустили — кібератака на Україну 19 грудня могла статися або внаслідок фішингу, або через підкуп людей, які мають доступи до реєстрів.

РЕКЛАМА

89

Читайте нас у Facebook