Спрацював «крот»? З'явилася несподівана версія масштабної кібератаки на держреєстри України

Масштабна кібератака на Україну 19 грудня, внаслідок якою була призупинена робота Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції, могла статися або внаслідок фішингу, або через підкуп людей, які мають доступи до реєстрів.

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Про це «Радіо Свобода» розповів народний депутат Олександр Федієнко, який зазначив, що ця атака була дуже добре підготовленою і що вхід стався із акаунту найвищого рівня.

«Тут може бути і компоненти вербування працівника цієї установи, і багаторівневий механізм підкладання якоїсь там флешки, щоб вона пройшла у людини внутрішній периметр, була включена, і фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено», — зазначив він.

Федієнко, посилаючись на дані «із закритих джерел», зазначив, що бази даних вдалося зберегти, і що це дає змогу поступово відновити реєстри.

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Нагадаємо, що наразі не працюють реєстри громадянських прав, юридичних осіб та фізосіб-підприємців, а також реєстр нерухомого майна. Втім, кібератака не позначилась на роботі Пенсійного фонду та органів соціального захисту — пенсії та соцвиплати обіцяють нараховувати та виплачувати вчасно.

Фото Pixabay

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