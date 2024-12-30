Наймолодший син Бекхемів Круз порівняв себе з Ісусом: користувачі Мережі розлютилися

Схоже, 19-річний Круз Бекхем вирішив стати головним ньюзмейкером сімейства Вікторії та Девіда: якщо раніше ЗМІ обговорювали його роман зі старшою на 11 років бразильською співачкою Джекі Апостел, то тепер в центрі уваги стали «дивні» висловлювання самого юнака.



Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у 2022 році тоді ще 17-річний Круз оголосив про початок музичної кар'єри і підписав контракт з агентством TaP Music, яке працювало з Дуа Ліпою та Ланою Дель Рей.

А нещодавно син зіркових батьків опублікував в Інстаграмі уривок зі свого нового треку For Ya Love. І передбачувано отримав як позитивні відгуки, так і критику — причому переважно конструктивну.

РЕКЛАМА

Так користувачі Мережі помітили, що композиція звучить не оригінально.

«Копія Oasis», «Пол [Маккартні], це ти? «The Beatles курця», — висловили думку користувачі.

РЕКЛАМА

Також критики висловлювали думки, що Круз — типовий «непобейбі» — тобто, дитина зоряних батьків, яка без їхньої слави нічого б не досягла (часто в цьому звинувачують і Лілі-Роуз Депп, доньку Джоні Деппа та Ванесси Параді).

На відміну від Лілі-Роуз Круз не став миритися із звинувачення і зухвало відповів хейтерам: «Ісус теж був непобейбі».

Несподівана заява Бекхема-молодшого — та ще й напередодні Різдва — справила ефект бомби, що розірвалася.

«Він серйозно порівняв себе з Ісусом?», «Я не знаю, за кого мені більше соромно. За цього хлопця чи його батьків», «Бездарний нероба. Виїжджає за рахунок багатих мами з татом», «Він безнадійний», «Треба змусити його вибачитись перед мільйонами людей, яких він образив!» — обурилися читачі багатьох триплоїдів. Крім того, дехто нагадував юнакові, що в США, де зараз живе зіркове сімейство, діє закон про захист почуттів віруючих.

Тому «юному даруванню» варто добре подумати, як виправити ситуацію, і не псувати імідж доброї та порядної родини, де всі люблять та поважають один одного.

31

Читайте нас у Facebook