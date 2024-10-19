«Копія» Вікторії у молодості: син Бекхемів хоче одружитися на старшій за нього на 11 років дівчині

Син Девіда та Вікторії Бекхем, Круз, зустрічається із 30-річною бразильською співачкою Джекі Апостел. Спочатку це виглядало як «легка інтрижка», але після того, як хлопець заявив про тверді наміри одружитися на Джекі, і матуся Вікторія, і тато Девід почали бити тривогу.



Про це пишуть британські ЗМІ.

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Привід для тривоги батьків — те, що кохана старша за Круза на 11 років, і крім того, на думку користувачів мережі, виглядає справжньою копією його матері Вікторії в молодості.

Джекі

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Пару помітили разом у Беверлі-Хіллз, і, за словами очевидців, вони обіймалися та цілувалися.

Раніше стало відомо і про новий роман брата Круза, Ромео: він зустрічається з Грей Сорренті — дочкою відомого модного фотографа Маріо Сорренті, який також є близьким другом Вікторії Бекхем. Це спровокувало жарти про те, що Вікторія нібито сама підбирає подруг своїм синам на тлі чуток про давню сварку з Миколою Пельтц, дружиною старшого сина Брукліна.

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Грей Сорренті

Нагадаємо, що останнім часом у центрі уваги опиняється і єдина дочка Девіда та Вікторії Бекхем, Харпер: 13-річна дівчина виходить у світ у вбраннях, які, на думку користувачів мережі, не підходять їй за віком, за що її критикують.

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