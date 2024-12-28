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Шоу-бізнес

За столом зібралася чимала «компанія»: Вікторія Бекхем показала, як вони з дітьми відзначили Різдво

15:50 28 грудня 2024
Святково вбрані Девід і Вікторія

Відомий у минулому футболіст, а нині — «фермер» та бізнесмен Девід Бекхем, як відомо, досить часто буває в Букінгемському палаці, адже товаришує з Чарльзом III та принцом Вільямом.

Тому навряд чи можна дивуватися тому, що і Різдво почалося для Вікторії та Девіда із святкового бенкету в палаці. У себе в акаунті в соціальній мереж колишня «перчинка» показала, як вони збиралися на прийом, і в якому одязі ходили на прийом.

Цікаво, що після відвідування прийому у короля до Бекхемів додому завітав справжній Санта!

"Тільки гляньте, хто зупинився у нас поспівати веселих пісень", - підписала відео Вікторія.

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А після цього Вікторія та Девід зібрали на святкову вечерю все свою чималеньку родину. Були і донька Харпер у облягаючій сукні, і дружина старшого сина, 25-річного Брукліна Нікола Пельтц. Не вистачало, звичайно, дівчат 22-річного Ромео та 19-річного Круза, але, як відомо, Різдво сімейне свято, тому після одруження їх, певно, теж будуть запрошувати.

Сама 50-річна Вікторія обрала для вечора чорний жакет і колготки в сітку, її 29-річна невістка — червоний корсетний топ і шкіряний піджак, а 13-річна донька-модниця Харпер позувала в чорній сукні.

«Збиратися всім разом на свята — це таке щастя для мене. Я вас усіх дуже люблю», — підписала знімки щаслива мама, якій при цьому, заради справедливості, поки не вдається бути успішною модельєркою.

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