В Офісі Генпрокурора не побачили жодної підробної інвалідності у майже 70 хмельницьких прокурорів
Офіс Генерального прокурора повідомив, що під час службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей у жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. Про це йдеться у доповіді відомства на запит Центру протидії корупції.
«ОГП не зміг звільнити хмельницьких прокурорів з фейковою інвалідністю», — йдеться у повідомленні.
«За наслідками службового розслідування
Як писали «ФАКТИ», раніше в ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У неї в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Пізніше президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Він подав у відставку на тлі скандалів з корупцією у МСЕК.
Фото: Офіс Генерального прокурора189
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