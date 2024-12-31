В Офісі Генпрокурора не побачили жодної підробної інвалідності у майже 70 хмельницьких прокурорів

Офіс Генерального прокурора повідомив, що під час службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей у жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури. Про це йдеться у доповіді відомства на запит Центру протидії корупції.

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«ОГП не зміг звільнити хмельницьких прокурорів з фейковою інвалідністю», — йдеться у повідомленні.

«За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків Генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні», — зазначає ОГП у відповідь на запит ЦПК.

Як писали «ФАКТИ», раніше в ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У неї в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

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Пізніше президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Він подав у відставку на тлі скандалів з корупцією у МСЕК.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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