Оформила інвалідність собі та синові: голову миколаївської МСЕК затримали з півмільйона доларів (фото)

Правоохоронці продовжують викривати керівництво обласних МСЕК з шаленими статкам, отриманими під час війни. Невдовзі після того, як у поле зору силовиків потрапили очільниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини та її син, було викрито й родину чиновниці з Миколаївщини.

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Так, СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів США і російський паспорт її сина. Зазначається, що жінка причетна до корупційних схемах, що допомогали ухилянтам.

«Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тис. доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина — інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

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Слідчі встановили, що чоловік оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві рф в Одесі ще до початку повномасштабної війни. Мати-посадовиця задля переховування нелегальних доходів оформила на сина три незадекларовані квартири.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Жінка протягом 2015−2023 років зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 млн грн. А минулого року вона оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат.

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Силовики не називають призвіща чиновниці, але в тг-каналах вже з'явилася інформація, що йдеться про Віру Белякову.

Фото з мережі

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.



Нагадаємо, що після того, як на Хмельниччині на незаконному збагаченні було викрито керівницю МСЕК Тетяну Крупу, з'ясувалося, що 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність.

МОЗ провело перевірку роботи обласної МСЕК та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним комісією Хмельниччини.

Фото СБУ

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