«Справа Крупи»: майже всі прокурори на Хмельниччині фіктивно отримали інвалідність

На Хмельниччині, де нещодавно на незаконному збагаченні викрито керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність, прикриваючи її корупційну схему. Про це повідомив відомий журналіст Юрій Бутусов.

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«49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, „дахуючи“ корупційну схему Слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Ця кримінальна драма шокує глибиною беспределу та безкарності влади. Затримання 5 жовтня Тетяни Крупи — депутата партії Слуга народу, головної лікарки Хмельницької медико-соціальноі експертизи, яка за хабарі масово оформляла свідоцтва про інвалідність, та її сина Олександра Крупи, начальника Пенсійного фонду Хмельницької області, які зберігали вдома у готівці та за кордоном у Австрії, Польщі, Туреччині та Іспанії понад 10 мільйонів доларів, та володіють трьома десятками будинків в Україні та Європі, викликала основне питання — так хто ж дозволяв Тетяні Крупі діяти на одній посаді безперервно 16 років?» — написав він.

За даними журналіста, правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, яку створила Тетяна Крупа, тому що були співучасниками корупційних схем.

«При обшуку співробітниками Державного бюро розслідувань на робочому місці Т. Крупи у обласній МСЕК було знайдено 104 тисячі доларів, які у період 2−4 жовтня Крупа отримала з 30 громадян, тобто приблизно по 3−4 тисячі доларів з однієї особи за отримання свідоцтва про інвалідність. Корупційна схема працювала щоденно та масово, у порядку живої черги. Більшість громадян, які принесли хабарі останнім часом — жінки. Суть схеми в тому, що при наявності жінки-інваліда її чоловік оформлює собі догляд за інвалідом і таким чином автоматично виключається з числа придатних до мобілізації. І статистика ухилянтів приховується, бо нікому не кинеться в очі, що інвалідність оформлюють жінки. Корупція стала інструментом антидержавних дій в області — для зриву мобілізації», — написав Бутусов.

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Він додав, що виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували.

«Давайте подивимось на орган, який відповідає за захист закону та представляє державні інтереси — обласну прокуратуру Хмельницької області. Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи — згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Т.Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність — згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О. Крупи», — повідомив журналіст.

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За словами Бутусова, з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор. Його звати Олександр Гончар. Він є керівником Кам’янець-Подільської окружної прокуратури. Його дружина також не оформила пенсію.

«Подружжя обласного прокурора Олійника отримало 2,5 мільйони гривень з грошей пенсіонерів. Першим пенсію у 2017-му у віці 37 років оформив Олексій Олійник, тоді він, простий прокурор, отримав вперше 34397 гривень. А в 2023-му Олійник, прокурор області, отримав вже 251 260 гривень. Чим пояснити таке зростання пенсії? Може прокурор отримав якусь додаткову інвалідність через сумлінне виконання службових обов'язків у кабінеті? Олійник підірвав здоров'я на службі разом зі своєю підлеглою дружиною: аналогічну з чоловіком підвищену пенсію оформила дружина — прокурор Ірина Олександрівна Олійник», — розповів він.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно до правоохоронців потрапили списки ухилянтів, які платили голові Хмельницької МСЕК.

Фото: скрін інтерв'ю прокурора Хмельницької області Олексія Олійника

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