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Україна

Президент звільнив Костіна з посади генпрокурора

10:41 31 жовтня 2024
Костін

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України, який подав у відставку на тлі скандалів з корупцією у МСЕК. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це йдеться в указі № 745, опублікованому на сайті Офісу президента.

«Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора», — йдеться у документі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Костіна 28 жовтня. Парламент підтримав відставку Костіна наступного дня.

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Додамо, у 2019 році Андрій Костін був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» за номером 108 у списку як безпартійний. Він був заступник голови, а тоді очільником Комітету з питань правової політики.

Андрій Костін очолював Офіс генерального прокурора України з кінця липня 2022 року. На цій посаді він замінив Ірину Венедіктову.

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Зазначимо, що про рішення звільнитися з посади генпрокурора Андрій Костін повідомив після скандалів, пов'язаних з оформленням інвалідності прокурорами.

Так, на початку жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. У них знайшли 6 млн доларів. Виявилося, що за схемою начальниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка перебуває в СІЗО, оформили інвалідність близько 50 прокурорів Хмельницької області.

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Обласного прокурора Олексія Олійника звільнили через скандал з МСЕК. Після цього були викриті ще декілька посадовців МСЕК в інших регіонах. На тлі цього президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, Верховна рада проголосувала за закон про удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Законопроєкт № 11225 має на меті провести точкові зміни окремих процедур проходження медико-соціальної експертизи. Після ліквідації центральної МСЕК, її функції виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, розташований у Дніпрі.

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