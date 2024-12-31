Остаточно і безповоротно: Джолі та Пітт нарешті розлучилися після восьми років суперечок

Після восьми років судової тяганини актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт досягли угоди про розлучення. Про це повідомив адвокат акторки, інформує People.

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«Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з паном Піттом. Вона і діти залишили все майно, яке вони ділили з паном Піттом, і з того часу вона зосередилася на пошуку миру і зцілення для своєї сім'ї. Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому», — сказав представник зірки.

У 2016 році Джолі подала на розлучення. Вона звинуватила Пітта в жорстокому поводженню з нею та двома їхніми дітьми. Пітт заперечує звинувачення.

Його адвокати публічно не коментували угоду про розлучення.

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Коли в 2016 році вперше з'явилася новина про їхнє розставання, пара заявила, що вирішуватиме свої справи приватно, і відтоді вони у деталях не розповідали про свої стосунки.

Але в судових справах з'явилися деталі, які малюють картину бурхливого розлучення: Джолі звинуватила колишнього чоловіка у «веденні мстивої війни», а Пітт звинувачує її в прагненні навмисно підірвати його бізнес.

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Пара також боролася за опіку над дітьми. Вони домовилися про спільну опіку в 2021 році.

Як писали «ФАКТИ», Анджеліна Джолі після важкого розлучення з Бредом Піттом знову мріє про побачення.

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