Піррова перемога: Бред Пітт почувається розгубленим через Анджеліну Джолі та дітей

Голлівудська мегазірка Бред Пітт, який втягнутий у судову тяганину зі своєю колишньою дружиною Анджеліною Джолі на тлі їхнього шлюборозлучного процесу, кажуть, дуже страждає через те, що не бачить своїх дітей у святкові дні, пише The News.

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Зірка «Одинадцяти друзів Оушена» був твердим і непохитним весь цей час. Єдине, що зробило його вразливим на тлі всієї цієї шлюборозлучної драми — це слабкий зв'язок зі своїми шістьма дітьми, троє з яких усиновлені.

Актор створив міцний фасад, але, як повідомляється, він був спустошений, коли його дочка Шайло юридично прибрала Пітт зі свого прізвища.

Інсайдер стверджує: «Пітт був розбитий горем, коли дізнався про такий карколомний крок».

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«Він почувається розгубленим», — додав ще один.

Цього року Пітту 18 грудня виповнюється 61 рік, і з наближенням цієї дати його похмурість посилюється. Адже актор дуже хотів би провести з дітьми трохи часу у свій день народження.

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Раніше повідомлялося, що Анджеліні Джолі та Бреду Пітту запропонували дуже велику суму за зйомку в одному фільмі.

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