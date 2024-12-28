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Вибралася з досить темного місця: Анджеліна Джолі після важкого розлучення з Бредом Піттом знову мріє про побачення

21:30 28 грудня 2024
Анджеліна Джолі

З моменту виходу свого психологічного фільму «Марія» Анджеліна Джолі гріється у славі безлічі компліментів і вдячності. Картина вплинула і на її дітей. Тож зараз зірка насолоджується тим, що повернулася в центр уваги. Адже останні кілька років були проведені в сум'ятті судових тяганин з колишнім чоловіком Бредом Піттом, пише видання Koimoi.

48-річна Джолі рідко з’являлася на публіці для реклами фільму, і шанувальники були раді бачити її повернення. Згідно з новими повідомленнями, Анджеліна тепер відкрита для побачень, і після того, як пройшла важкий етап, хоче почати жити власним життям.

Джерело розповіло, що похвала та лестощі від глядачів стали чудовими ліками для неї й додали бадьорості, щоб рухатись уперед. За словами інсайдера, акторка довго налагоджувала життя після драми з Бредом.

«Вона вибирається із досить темного місця й відчуває себе готовою знову сяяти», — сказало джерело.

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Як повідомляється, багаторічна дружба з Сальмою Хаєк також допомогла Анджеліні пройти всі важкі етапи її життя. Інсайдер стверджує, що Сальма її «велика вболівальниця», що надихнуло Анджеліну «повернути силу та знову сприйняти свою сексуальність».

Кажуть, що після розлучення з Бредом Піттом титулована зірка замкнулася та трималася подалі від громадськості. Але вона знову почувається живою, повідомив інсайдер, мріє про побачення у 2025 році та хоче знайти нового партнера.

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Раніше повідомлялося, що Анджеліні Джолі та Бреду Пітту запропонували величезний гонорар, якщо вони зіграють в одному фільмі закохану пару.

На фото: кадр з фільму

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