«Мир» віщує удачу Ракам, а «П'ятірка Жезлів» перевірить Овнів на витривалість: Таро-прогноз на 1 січня 2025 року

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 1 січня 2025 року. Карти обіцяють багатьом людям яскравий та емоційно насичений день, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Колесо Фортуни

Козерогам потрібно бути уважними до дрібниць, які можуть приховувати важливі підказки. Цей день принесе приємні сюрпризи.

ВОДОЛІЙ — Смерть

Водоліям, можливо, доведеться розлучитися з чимось, що більше не приносить користі. Потрібно сприймати зміни як шанс для зростання.

РИБИ — Туз Мечів

Риби, можливо, знайдуть вирішення проблеми, яка тривалий час їх турбувала. Це чудовий час для початку нових проектів.

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ОВЕН — П'ятірка Жезлів

Овнам доведеться проявити себе в непростих умовах, де знадобиться весь їхній натиск та виносливість. Цей день стане перевіркою на витривалість.

ТЕЛЕЦЬ — Верховна Жриця

Тельцям потрібно постаратися залишатися спостерігачем, щоб зрозуміти приховані течії навколо вас. День підходить для вивчення себе.

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БЛИЗНЮКИ — Місяць

Близнюки можуть засумніватися у своїх рішеннях. Потрібно мати на увазі, що правильний шлях відкриється, якщо довіритись своїй інтуїції.

РАК — Мир

Раки сьогодні зможуть насолодитися результатами своєї праці та отримати натхнення для майбутніх проектів. Використовуйте цей день, щоб налаштуватися на нові звершення.

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ЛЕВ — Паж Кубків

Левам доведеться насолодитися зустрічами з цікавими людьми і відкрити для себе щось нове. Не бійтеся експериментувати.

ДІВА — Сімка Мечів

Дів можуть чекати можливі інтриги, які можуть відбуватися навколо вас. Постарайтеся розібратися, хто дійсно заслуговує на вашу довіру.

ТЕРЕЗИ — Четвірка Мечів

Терезам необхідно відновити сили і подумати про те, що дійсно важливо. Використовуйте цей день для медитації та розслаблення.

СКОРПІОН — Закохані

Скорпіони можуть мати справу з необхідністю вибору, який може вплинути на життєві пріоритети. Сьогодні можливі несподівані емоційні відкриття.

СТРІЛЕЦЬ — Король Денаріїв

Стрільці зможуть задуматися про свої фінансові плани та зробити кроки до їх реалізації. Однак будьте уважні та уникайте ризиків.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найуспішніші у 2025 році знаки Зодіаку.

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