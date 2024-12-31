«Мир» віщує удачу Ракам, а «П'ятірка Жезлів» перевірить Овнів на витривалість: Таро-прогноз на 1 січня 2025 року
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 1 січня 2025 року. Карти обіцяють багатьом людям яскравий та емоційно насичений день, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Колесо Фортуни
Козерогам потрібно бути уважними до дрібниць, які можуть приховувати важливі підказки. Цей день принесе приємні сюрпризи.
ВОДОЛІЙ — Смерть
Водоліям, можливо, доведеться розлучитися з чимось, що більше не приносить користі. Потрібно сприймати зміни як шанс для зростання.
РИБИ — Туз Мечів
Риби, можливо, знайдуть вирішення проблеми, яка тривалий час їх турбувала. Це чудовий час для початку нових проектів.
ОВЕН — П'ятірка Жезлів
Овнам доведеться проявити себе в непростих умовах, де знадобиться весь їхній натиск та виносливість. Цей день стане перевіркою на витривалість.
ТЕЛЕЦЬ — Верховна Жриця
Тельцям потрібно постаратися залишатися спостерігачем, щоб зрозуміти приховані течії навколо вас. День підходить для вивчення себе.
БЛИЗНЮКИ — Місяць
Близнюки можуть засумніватися у своїх рішеннях. Потрібно мати на увазі, що правильний шлях відкриється, якщо довіритись своїй інтуїції.
РАК — Мир
Раки сьогодні зможуть насолодитися результатами своєї праці та отримати натхнення для майбутніх проектів. Використовуйте цей день, щоб налаштуватися на нові звершення.
ЛЕВ — Паж Кубків
Левам доведеться насолодитися зустрічами з цікавими людьми і відкрити для себе щось нове. Не бійтеся експериментувати.
ДІВА — Сімка Мечів
Дів можуть чекати можливі інтриги, які можуть відбуватися навколо вас. Постарайтеся розібратися, хто дійсно заслуговує на вашу довіру.
ТЕРЕЗИ — Четвірка Мечів
Терезам необхідно відновити сили і подумати про те, що дійсно важливо. Використовуйте цей день для медитації та розслаблення.
СКОРПІОН — Закохані
Скорпіони можуть мати справу з необхідністю вибору, який може вплинути на життєві пріоритети. Сьогодні можливі несподівані емоційні відкриття.
СТРІЛЕЦЬ — Король Денаріїв
Стрільці зможуть задуматися про свої фінансові плани та зробити кроки до їх реалізації. Однак будьте уважні та уникайте ризиків.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найуспішніші у 2025 році знаки Зодіаку.262
Читайте нас у Facebook