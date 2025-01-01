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Події

Однорічна донька втратила тата: боєць зі Львівщини не вижив після важкого поранення

20:33 1 січня 2025
Віктора Лазор

Львівщина простилась ще з одним захисником рідної землі. 20 грудня зупинилося серце старшого солдата Віктора Лазора. Він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання, але дорогою помер у лікарні, повідомляє Самбірська міська рада.

«Віктор здобув освіту в коледжі Дрогобича, а вищу — у Львівському державному аграрному університеті природокористування. Багато років працював землевпорядником у Стрілковицькій сільській раді, де зарекомендував себе як професіонал і людина високих моральних принципів. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Віктор одружився, і в його родині народилася донечка, якій зараз лише рік. Здавалося все тільки починалося, але війна змінила усі плани. Багато чому не судилося здійснитися», — йдеться у повідомленні.

Воїн на початку своєї служби обороняв залізничні мости. А згодом став стрільцем-санітаром стрілецького відділення. Він мужньо виконував бойові завдання на передовій. Служба Віктора проходила на Сумщині, Дніпропетровщині та Краматорському напрямку.

На останньому місці служби, на Луганщині, 28 листопада 2024 року під час ворожого обстрілу в бліндаж, де перебував Віктор, влучив снаряд. Захисник отримав важкі осколкові поранення, які призвели до ампутації обох ніг. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося. Віктор помер у спеціальному евакуаційному потягу.

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Віктора Лазора поховали на Меморіалі Героям України

За мужність і відвагу старший солдат Лазор був нагороджений медаллю «За хоробрість у бою». Нагороду було присвоєно, ще коли Віктор перебував на лікуванні після поранення. Проте при житті побачити її вже не судилося. Відзнаку отримала дружина героя.

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Віктора Лазора поховали на Меморіалі Героям України.

Раніше повідомлялося, що боєць зі Львівщини Володимир Свистович не переніс важкого поранення.

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