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Був вчителем від Бога: боєць зі Львівщини не переніс важкого поранення

20:33 19 грудня 2024
Володимир Свистович

Війна з російськими окупантами забрала захисника зі Смолина Львівської області Володимира Свистовича. Цієї весни він приєднався до війська, бо хотів боронити країну. Та, на жаль, не зміг пережити важкого поранення, повідомляє Яворівська міська рада:

«Володимир після школи вступив до Бродівського педагогічного училища. Після його завершення продовжив освіту у Тернопільському національному педагогічному університеті, здобувши професію вчителя. Цій справі віддав 17 років у Смолинській школі. Колеги називали його вчителем від Бога, він користувався великою повагою і любов'ю серед своїх учнів. Був справедливий, чесний, відповідальний і дуже добрий. А ще він був справжній господар, який дбав про свій сад, город і пасіку. Найбільше дбав про свою велику родину — дружину, дітей, маму, брата і племінників».

У квітні 2024 року Володимир Свистович почав служити у 7-му Прикордонному Карпатському загоні, ВІПС «Салаші».

«Проходив різноманітні навчання, аби покращити свої знання та навички, — повідомляє міська рада. — Далі виконував бойові завдання в Луганській області, поблизу населеного пункту Білогорівка, де згодом отримав важке поранення. Лікувався у Харківському військовому госпіталі».

За словами земляків, воїн писав дружині, що обов'язково одужає та приїде додому. Але 11 грудня 2024 року у Володимира раптово погіршився стан і його серце зупинилося…

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що на Закарпатті попрощались з офіцером Олегом Орликом, який також не вижив після важкого поранення.

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