Його не хотіли мобілізовувати: на війні поліг доброволець зі Львівщини

Бориславська громада в скорботі, адже зазнала чергової втрати — на війні загинув захисник Роман Качаєв. Він був справжнім патріотом і робив все для того, аби потрапити до армії, поки інші тікали від мобілізації, повідомляють у міській раді.

ВІДЕО ДНЯ

«Майбутній воїн здобув професію зварювальника в Бориславському професійному ліцеї. Відразу після повномасштабного вторгнення, попри те, що був знятий з військового обліку, прийшов до військкомату, аби стати на захист рідної землі. Спершу його не хотіли мобілізувати, але наполягаючи на своєму, 28 лютого 2022 року Роман таки пішов на фронт», — йдеться у повідомленні.

Відважний боєць воював у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Рік тому, отримавши контузію та поранення, лікувався в Дніпрі. Відразу після відновлення повернувся до побратимів. Роман став командиром взводу, демонстрував мужність і непохитність у боротьбі за мирне небо.

«Свій останній бій воїн прийняв 25 листопада 2024 року, загинув внаслідок мінометного та танкового обстрілу в районі населеного пункту Торське на Донеччині», — повідомляють земляки героя.

РЕКЛАМА

У Романа залишились мама та дев'ятирічна донька, яка втратила найдорожче — батька.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув боєць «КОРДу» з Київщини Богдан Чернявський, який разом з братом боронив країну.

РЕКЛАМА

173

Читайте нас у Facebook