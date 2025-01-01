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Яскрава хутряна сумка — тренд сезону: з чим поєднувати

22:27 1 січня 2025
Яскрава хутряна сумка – тренд сезону

Хутряна сумка — сезонний аксесуар, доречний взимку. Тому встигніть насолодитися його красою. М'яка та яскрава сумка зі штучного хутра пасуватиме практично до будь-якого верхнього одягу — пуховика, парки, шуби. Важливо підібрати гармонійне поєднання кольорів.

Яскрава хутряна сумка прекрасно виглядатиме з чорним, білим або сріблястим пуховиком. Такий аксесуар самодостатній. Найкраще, якщо в образі буде два яскравих домінуючих кольори — не більше. Наприклад, жовта сумка красиво поєднуватиметься з бірюзовим пуховиком, кольору фуксії — з рожевим, салатова — з лимонно-жовтим або блакитним.

Ідеально — якщо таким же хутром, як на сумці, декоровані ваші рукавиці.

Сумку можна доповнити модними цього сезону брелками. Наприклад, дуже популярні брелки у вигляді ведмежат, серця, зірки… До речі, пухнасті хутряні підвіски теж популярні.

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Форму сумки обирайте на свій смак. Це може бути як зручний шопер, так і клатч.

Хутряну сумку зі зрозумілих причин не варто носити в снігопад чи дощ. Також зверніть увагу, що кольорова яскрава сумка швидко брудниться. Будьте акуратні, якщо хочете носити її не один сезон.

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Нагадаємо, що дизайнер назвав головні кольори зимового сезону.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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