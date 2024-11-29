Брелоки на сумці — актуальний тренд сезону: щоб виглядати стильно, потрібно знати один нюанс

Для модниць немає другорядних деталей під час створення свого неповторного образу. Вони ретельно вибирають аксесуари, будь то брошки або прикраси на сумці. Сьогодні брелоки переживають справжній ренесанс. Вони є на сумках голлівудських зірок та всесвітньо відомих моделей. Такий декор — чудова можливість персоналізувати сумку.

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Брелків і підвісок може бути менше або більше, але вони повинні бути, якщо ви хочете виглядати стильно. Дизайн вітається незвичайний. Це можуть бути брелоки у вигляді ляльки, машинки, гаманця для монет, ліхтарика або композиції з намистин. Також актуальними є мініатюрні м'які іграшки.

Як прикрасити брелоками та підвісками сумку, щоб вона виглядала привабливо?

Стилісти радять звернути увагу на один нюанс: чим дорожча сумка, тим лаконічнішим має бути дизайн брелків та підвісок. І це зрозуміло, інакше за складним дизайном декору «втратиться» сама сумка.

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Щоб додати образу оригінальності, віддайте перевагу дизайнерським брелокам, які створені в єдиному екземплярі.

Напередодні новорічних свят варто нагадати, що незвичайний брелок — чудовий подарунок для тих, хто стежить за модою та прагне бути в тренді.

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Раніше у «ФАКТАХ» стиліст розповідала про те, яким трьом важливим критеріям необхідно слідувати, обираючи прикраси .

Фото Ольги Сметанської

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