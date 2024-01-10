Відомий дизайнер розповів, яким має бути ідеальний пуховик у 2024 році

Популярний український модельєр Андре Тан, який відреагував на одну з масованих ракетних атак по Києву, розповів, яким має бути ідеальний пуховик у 2024 році. За словами Тана, навіть взимку можна мати стильний вигляд та при цьому почуватися затишно та в теплі. Своїми думками дизайнер поділився на сторінці у соціальній мережі, виклав фото та пояснив, як правильно обирати зимовий гардероб.

ВІДЕО ДНЯ

Тан вважає, що найважливішим параметром пошуку пуховика є його довжина.

«Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити, — написав Андре. — Ні, спідниця може стирчати з-під пуховика, але більш елегантно, коли вона виступає максимум на 5 см.

Не обирайте блискучі та при цьому тонкі тканини, які збираються в дрібні складки. Виглядає дешево та не сучасно. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам".

РЕКЛАМА

Андре Тан вважає, що ґудзики, клепки та блискавка не мають виділятися на пуховику.

«Потайна застібка виглядає більш сучасно та актуально! — вважає дизайнер. - Забули про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною) та пояс тільки вільний!»

Найпопулярніший варіант строчки, за Таном, — це горизонтальна широка. Ще може прострочено ромбом, але без комбінацій. Що стосується кольору, то тут можна вибирати залежно від особистих уподобань.

РЕКЛАМА

Шанувальники подякували Тану за поради, але були й ті, хто зауважив, що мода поки не на часі.

«Купуйте якісний одяг військовим! - написали у відповідь. — Щоб було, де носити ваші модні пуховики! Донатьте і допомагайте, мода дочекається перемоги…»

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як розумно скористатися зимовим розпродажем.

73

Читайте нас у Facebook та Instagram