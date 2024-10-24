Це тренд осінньо-зимового сезону: яку сумку вибрати та як поєднувати з верхнім одягом

Стьобані сумки — чудова ідея для тих, хто хоче цієї осені та взимку мати стильний вигляд. Вони можуть бути різних моделей, фактур та кольорів.

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Особливо популярними є легкі нейлонові сумки на підкладці. Вони ідеально поєднуються з пуховиком. Підбирайте таку сумку у відтінку, який не зливатиметься з вашим пальтом або курткою. Наприклад, до яскравого червоного пуховика чудово пасуватиме чорна стьобана сумка, до чорного — ніжно-блакитна, а до білого — відтінку фуксії. Якщо ваш пуховик бежевого кольору, він прекрасно поєднуватиметься з коричнево-шоколадною сумкою.

Стьобані сумки мають гарний вигляд і з кольоровими шубками зі штучного хутра.

Альтернативою нейлону може стати екошкіра.

Вибираючи повсякденну сумку для осінньо-зимового періоду, не забувайте про те, що вона має бути практичною. По-перше, місткою: крім усього іншого, в неї мають поміщатися парасолька, рукавички та шарф. По-друге, бажано, щоб сумка застібалася на блискавку, а не одну кнопку, тоді її вміст не промокне у разі дощу або снігопаду.

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Раніше стилісти розповіли, як можна носити незамінний «стограмовий» пуховик.

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Фото Ольги Сметанської

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