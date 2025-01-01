«Нові» танки зі старого іржавого металу: російський ВПК створює техніку з усього, що має

У росії дедалі виразнішими стають проблеми з насиченням армії технікою, отже замість кулеметів доводиться використовувати автомати. Але, як виявилось, навіть танки російська промисловість повноцінно робити вже не може.

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Так, російський концерн «Ростех» похвалився передачею у війська 31 грудня партії Т-90М та Т-72Б3М. Як стверджує концерн, у конструкцію танків було внесено понад сотню змін — сітки проти FVP-дронів та гумоармований захист, додаткова броня для корми, двигуна та моторно-трансмісійний відсік танків. Крім цього, на техніку ставляться засоби зниження помітності та системи РЕБ для протидії дронам.

Проте військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зауважив, що Уралвагонзавод, який виготовив танки, передав явну халтуру.

«Все так красиво та пафосно, якщо не кілька моментів… Траки (гусениці) біля танків на платформах — іржаві. Тобто по них видно, що навіть обкатку танки не проходили перед відправленням у війська. Тупо зібрали, і що буде, то буде. Дуже цікавий колір ствола на одному з ОБТ. Фарби не вистачило чи це мобілізаційний ствол зі старого Т-72/90 із ЦБРТ?» — ставить питання військовий експерт.

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При цьому Олександр Коваленко зазначив, що востаннє «Уралвагонзавод» звітував про передачу танків ще у вересні, тобто можливості підприємства з виробництва танкової техніки дуже скромні.

Про обмежені можливості російської промисловості говорить і той факт, що для нарощування виробництва боєприпасів росії довелося копіювати китайські снаряди на купленому ж у КНР устаткуванні.

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