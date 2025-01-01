Це вам не «дешева» картопля: що буде з цінами на овочі та фрукти у новому році

Попри тимчасове (на думку експертів) зниження ціни на картоплю, загалом ціни на овочі та фрукти в Україні будуть впродовж року лише зростати.

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Основними причинами залишаються неврожай, високі витрати на зберігання, транспортування, пальне й електроенергію, пише 24 Агро.

Зокрема, у січні, за даними науковців «Інституту аграрної економіки», очікується збільшення цін до 10%, що вже помітно впливає на споживчий кошик українців.

Нагадаємо, що на середину грудня 2024 року ціни на овочі борщового набору вже зросли.

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Наприклад, капуста подорожчала на рекордні 22,8%, до 39,59 грн/кг. Морква також додала 6% і коштує 30,03 грн/кг.

Водночас ціни на буряк та цибулю дещо знизилися — на 2,7% і 0,8% відповідно. Очікується, що у січні ціни на капусту та моркву можуть піднятися до 42 і 32 грн/кг відповідно.

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А очікувана середня вартість борщового набору для приготування трьох літрів борщу у січні 2025 року, вважає науковиця Інна Сало, становитиме до 160 гривень, що на 6% перевищить його вартість на початку грудня 2024 року.

Основними чинниками є складнощі зі зберіганням та підвищені витрати.

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Також засмучують ціни на фрукти. Станом на 18 грудня ціна на яблука становить 33,63 грн/кг, що на 4% менше, ніж у листопаді, проте у січні вони подорожчають на 10%. Ціна винограду вже зросла на 8%, до 210,48 грн/кг, і прогнозується подальше здорожчання.

Крім того, залишаються дорогими імпортовані фрукти — апельсини, лимони чи мандарини. Наприклад, апельсини можуть коштувати до 70 грн/кг, лимони — 75 грн/кг, мандарини — до 90 грн/кг, а банани — до 63 грн/кг.

На думку Інни Сало, ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні через високі логістичні витрати та вартість їх зберігання.

Тому українцям варто уважно планувати витрати на продукти, без очікування істотних знижок.



Крім того, ціни на яйця в Україні, у порівнянні з минулим роком, зросли на 33−35%. Зараз їхня середня вартість на прилавках становить 78 гривень. Й у січні очікується зростання ціни.

А улюблена багатьма українцями кава взагалі може стати дефіцитом. Кава є одним з найбільш споживаних напоїв у світі. Але вирощувати її можна лише за дуже специфічних умов, що вимагають туманного, вологого і тропічного клімату, з багатим ґрунтом. Обмеженість джерел робить світові ціни на каву чутливими до впливу екстремальних погодних умов.

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