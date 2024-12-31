Може стати дефіцитом: ціни на каву знову стрімко зростають

Талеон Тремейн, генеральний директор і співзасновник кав'ярні Pachamama Coffee у Каліфорнії, останні роки продає свої фірмові кавові зерна дорожче, ніж диктує світова ціна на сировину. Він хоче, щоб його клієнти сприймали каву як продукт розкоші і платили за неї відповідно, щоб фермери, які вирощують його зерна в таких країнах, як Перу, Нікарагуа та Ефіопія, могли покрити свої витрати, пише видання The New York Times.

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Але тепер він стурбований тим, що кава дорожчає з «неправильних» причин. Останніми роками неодноразові посухи та повені призвели до дефіциту кави у світі, що часто спричиняло різке зростання цін, як це сталося з іншими основними продуктами харчування, такими як какао, оливкова олія та апельсиновий сік, через зміну клімату. Водночас світовий попит на каву продовжує зростати, і немає жодних ознак того, що поціновувачі кави скорочують її споживання. Цього місяця ціни на одному з ринків сягнули майже 50-річного максимуму.

Незважаючи на те, що ціни можуть знизитися, Тремейн каже, що волатильність загрожує стійкості бізнесу і засобам до існування фермерів, які вирощують кавові зерна. Латте, ймовірно, також з часом подорожчає.

«Скоро ми побачимо набагато вищі ціни, — сказав він. — Пропозиція не відповідає попиту».

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Незважаючи на те, що кава є одним з найбільш споживаних напоїв у світі, її можна вирощувати лише за дуже специфічних умов, що вимагають туманного, вологого і тропічного клімату, з багатим ґрунтом. За винятком невеликої кількості, вирощеної на Гаваях, Сполучені Штати виробляють мало кави всередині країни. Вони є найбільшим у світі імпортером кавових зерен.

Обмеженість джерел робить світові ціни на каву чутливими до впливу екстремальних погодних умов.

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За даними Міністерства сільського господарства США, близько 57% світового виробництва кави в минулому році припадало на зерна арабіки, а Бразилія є найбільшим експортером. Але сильна посуха цього літа знищила врожай, який зазвичай збирають з травня по вересень, і може загрожувати врожаю наступного року. У В'єтнамі сильна посуха, що супроводжувалася проливними дощами, завдала шкоди найбільшим у світі запасам робусти, яка є другим за популярністю сортом у світі і зазвичай використовується у сумішах розчинної кави.

Занепокоєння щодо врожаю відобразилося в характерному нестабільному моменті на ринку кави, який часто буває волатильним. Оптова ціна на кавові зерна підскочила більш ніж на 30 відсотків лише з початку листопада. Ф'ючерсні ціни на зерна арабіки — або ті, де покупці платять за доставку зерен з країн-виробників до портів США та Європи — зросли до більш ніж $ 3,30 за фунт (біля 450 г — Авт.) в середині грудня, побивши 47-річний рекорд.

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«Історія свідчить про те, що ціни на каву будуть знижуватися тільки тоді, коли пропозиція покращиться і запаси поповняться», — написав минулого місяця Девід Окслі, головний економіст з питань клімату та сировинних товарів Capital Economics.

Екстремальні погодні явища стають все більш поширеними, кажуть експерти, і сприяють коливанням цін на каву. У 2011 році ціни злетіли до небес після того, як посуха і зливи в кількох країнах призвели до скорочення виробництва кави.

Навіть коли виробництво скоротилося, світовий попит на каву зріс, частково через зростання споживання кави в Китаї. Свою роль відіграли й інші фактори. У 2021 році вузькі місця в ланцюгах поставок, спричинені пандемією Covid-19, у поєднанні з політичною нестабільністю в Південній Америці сповільнили експорт, що призвело до різкого зростання цін. Але навіть попри те, що висока інфляція сповільнилася, багато споживчих компаній планують підвищувати ціни, в тому числі й великі, які мають кращі позиції для того, щоб поглинути цінові шоки. Nestlé, найбільший у світі виробник кави, оголосив, що планує підвищити ціни на каву в наступному році і зменшити розмір упаковок.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з баристою Вадимом Грановським: «Навіть культура споживання кави в українців і росіян розбиває наративи про «один народ».

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