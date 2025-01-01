В Україні несподівано знизились ціни на популярний овоч, але є важливий нюанс

Попри прогнози аналітиків, в кінці грудня в Україні здешевшала картопля — продукт, який є основним у раціоні багатьох українців.



За даними аналітиків платформи EastFruit, оптові ціни на картоплю за останній тиждень знизилися в середньому на 12%.

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Так, на сьогодні картопля надходить у продаж у діапазоні 18−28 грн/кг ($ 0,43−0,67/кг), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти зазначають кілька причин «цінопаду».

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По-перше, це зниження попиту. Напередодні новорічних свят попит на картоплю на внутрішньому ринку не зріс, як очікувалося.

По-друге, український ринок зараз насичений імпортною картоплею, хоча її якість часто викликає нарікання.

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Також вплинула сезонна пропозиція. Зимовий період традиційно характеризується збільшенням пропозиції, що тисне на ціни.

Крім того, здешевлення на оптовому ринку ніяк не позначилося на роздрібних цінах: вони майже не знизились.

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Середня вартість картоплі у супермаркетах, за даними Мінфіну, становить 34,70 грн/кг.

При цьому вона різниться у різних мережах:

- Megamarket: 40,5 грн/кг;

- ЕкоМаркет: 27,5 грн/кг;

- Auchan: 28,9 грн/кг.

Прогнозується, що найближчими тижнями ціни на полицях супермаркетів можуть почати знижуватися, якщо динаміка на оптовому ринку збережеться.

Нагадаємо, за даними Держстату, у листопаді цього року найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів, виробництво м'яса, хліба, хлібобулочних та борошняних виробів. Вже у січні українцям слід чекати на новий виток інфляції через зростання тарифу на передачу електроенергії.

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