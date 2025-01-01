41.77 / 42.49 43.55 / 44.37
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні несподівано знизились ціни на популярний овоч, але є важливий нюанс

17:56 1 січня 2025
Картопля в магазинах поки не стала дешевшою, фото https://www.seeds.org.ua/

Попри прогнози аналітиків, в кінці грудня в Україні здешевшала картопля — продукт, який є основним у раціоні багатьох українців.

За даними аналітиків платформи EastFruit, оптові ціни на картоплю за останній тиждень знизилися в середньому на 12%.

Так, на сьогодні картопля надходить у продаж у діапазоні 18−28 грн/кг ($ 0,43−0,67/кг), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Експерти зазначають кілька причин «цінопаду».

РЕКЛАМА

По-перше, це зниження попиту. Напередодні новорічних свят попит на картоплю на внутрішньому ринку не зріс, як очікувалося.

По-друге, український ринок зараз насичений імпортною картоплею, хоча її якість часто викликає нарікання.

РЕКЛАМА

Також вплинула сезонна пропозиція. Зимовий період традиційно характеризується збільшенням пропозиції, що тисне на ціни.

Крім того, здешевлення на оптовому ринку ніяк не позначилося на роздрібних цінах: вони майже не знизились.

РЕКЛАМА

Середня вартість картоплі у супермаркетах, за даними Мінфіну, становить 34,70 грн/кг.

При цьому вона різниться у різних мережах:

- Megamarket: 40,5 грн/кг;
- ЕкоМаркет: 27,5 грн/кг;
- Auchan: 28,9 грн/кг.

Прогнозується, що найближчими тижнями ціни на полицях супермаркетів можуть почати знижуватися, якщо динаміка на оптовому ринку збережеться.

Нагадаємо, за даними Держстату, у листопаді цього року найбільше зросли ціни на виробництво молочних продуктів, виробництво м'яса, хліба, хлібобулочних та борошняних виробів. Вже у січні українцям слід чекати на новий виток інфляції через зростання тарифу на передачу електроенергії.

341

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Пенсіонери з мінімалкою опиняться у 2025 році ще у гіршому становищі, фото з відкритих джерел

Доведеться здавати житло або просити допомоги у родичів: до чого приведе заморожування соціальних стандартів

Гороскоп на 1 січня 2025 року

Левам — відверта розмова, Дівам — пошук роботи, Козерогам — зустріч зі старими знайомими: гороскоп на 1 січня

Ходять чутки про можливе розставання принца Гаррі та Меган Маркл, фото з відкритих джерел

Принц Гаррі забере дітей собі: стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту