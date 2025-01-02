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Теракт проти Трампа або Маска: Tesla Cybertruck злетіла у повітря біля Trump Hotel у Лас-Вегасі (відео)

9:06 2 січня 2025
Електромобіль Tesla вибухнув біля Trump Hotel у Лас-Вегасі. Фото&nbsp;— скріншот

У США поліція встановлює, чи є зв'язок між терактом у Новому Орлеані, де пікап врізався в натовп людей (на даний момент відомо вже про 15 жертв), і вибухом електромобіля у Лас-Вегасі — там Tesla Cybertruck спалахнув і вибухнув біля входу в Trump Hotel.

Як повідомляє ВВС, правоохоронці з'ясували, що електромобіль був завантажений каністрами з паливом та феєрверками. Однак поки що не зрозуміло, чи ця НП має відношення до обраного президентом США Дональда Трампа та його соратника — власника Tesla Ілона Маска.

У мережу потрапили кадри, зняті камерами відеоспостереження. На відео зафіксовано, як авто, що зупинилося біля входу в готель, вибухає. На даний момент відомо, що водій електромобіля загинув, ще семеро людей було поранено.

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Тим часом CNN повідомляло, що каністри з бензином могли бути приєднаними до детонаторів. Вибухівку міг привести в дію водій авто.

Поліцейські встановили, що електромобіль проїжджав повз готель, проте через годину повернувся, зупинився біля входу в Trump Hotel і за кілька секунд загорівся.

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Маск вже відреагував на цей інцидент, заявивши, що НП пов'язана не зі станом автомобіля, а з вибухівкою у його кузові.

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Нагадаємо, що перед Різдвом у німецькому Магдебурзі стався теракт — чоловік на автомобілі врізався в людей, які гуляли на ярмарку, і на величезній швидкості проїхав кілька сотень метрів. Понад 70 людей зазнали травм, були і жертви.

Фото — скріншот

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