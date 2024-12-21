Лікар-психіатр влаштував теракт на різдвяному ярмарку у німецькому Магдебурзі: є жертви (відео)

Служби безпеки європейських країн попереджали про небезпеку вчинення терактів на території ЄС. Так, цього року сталося кілька вибухів посилок на об'єктах DHL, зокрема й у Німеччині. А напередодні в німецькому Магдебурзі чоловік на автомобілі врізався у людей, які гуляли на різдвяному ярмарку. Спочатку місцева преса писала про десятки загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Однак, як повідомляє ВВС, на даний момент відомо про як мінімум двох загиблих, серед яких і маленька дитина. Ще близько 70 людей постраждали, серед них 15 — із тяжкими травмами.

За попередніми даними, за кермом автомобіля був виходець із Саудівської Аравії — лікар-психіатр, який проживає у Німеччині 18 років. Його BMW буквально пролетів через натовп близько 400 метрів, змітаючи все на своєму шляху.

Обережно, відео 18+

РЕКЛАМА

Водій не став тікати — у мережу потрапило відео, на якому зафіксовано, що чоловік виходить із автомобіля, лягає на землю, після чого до нього підбігають поліцейські.

РЕКЛАМА

У німецькій поліції припускають, що наїзд був навмисним і що водій діяв самотужки. Він, судячи з змісту його сторінок у соцмережах, не був прибічником ісламу — швидше, був його критиком. Мотиви вчинку водія не відомі.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що в Берліні легковик навмисно врізався в натовп людей. Тоді загинула одна людина, понад 30 отримали травми, зокрема небезпечні для життя.

Фото — скріншот

60

Читайте нас у Facebook