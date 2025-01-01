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Трагедія в США: у Новому Орлеані вантажівка влетіла в натовп, загинули щонайменше 10 людей

15:31 1 січня 2025
Вантажівка в'їхала в натовп у Новому Орлеані в США, фото скриншот відео

У місті Новий Орлеан (штат Луїзіана) під час святкування Нового року сталася кривава трагедія. Автомобіль в'їхав у натовп на Бурбон-стріт, через що загинули щонайменше 10 людей.

Про це повідомляє телеканал CBS News.

За даними журналістів, вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп у популярному туристичному районі міста, після чого водій вийшов на вулицю та почав стріляти. Поліція відкрила вогонь у відповідь, розповіли очевидці.

Відомо, що внаслідок інциденту загинули щонайменше 10 людей. Ще близько 30 отримали поранення.

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Представник поліції Нового Орлеана розповів журналістам, що «автомобіль, можливо, врізався в групу людей». Він додав, що кількість постраждалих невідома, але є повідомлення про загиблих.

ЗМІ повідомляють, що на місці події було виявлено вибухові пристрої. У перестрілці з нападником поранено двох поліцейських.

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Своєю чергою, телеканал CNN навів розповіді очевидців трагедії.

«Єдине, що я бачив, — це вантажівка, яка врізалася в усіх на лівій стороні тротуару Бурбона», — сказав 22-річний Кевін Гарсія.

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«На мене полетіло тіло», — додав він, відзначивши, що також чув постріли.

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі назвав смертельний інцидент на Бурбон-стріт «жахливим актом насильства». Він закликав всіх, хто знаходиться поблизу місця події, уникати цього району.

Як повідомляли «ФАКТИ», у грудні трагедія сталася на різдвяному ярмарку у німецькому Магдебурзі. Там лікар-психіатр на автомобілі врізався у людей, які гуляли. Двоє людей загинули, ще близько 70 постраждали.

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