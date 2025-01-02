41.83 / 42.46 43.53 / 44.28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дженніфер Лопес спантеличила: вона й досі носить обручку, подаровану їй Беном Аффлеком (фото)

21:31 2 січня 2025
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес після Різдва бачили одягненою вишукано й гламурно на вулицях і в найпопулярніших місцях ексклюзивного гірськолижного курорту Аспен у штаті Колорадо. Вона поїхала туди в компанії своєї дочки Емми, сестри Лінди та племінниці Люсі. І, як і очікувалося, численні журналісти та папараці, які слідкують за нею, фіксували кожен рух артистки й не залишали її вбрання та образи непоміченими.

Однак у центрі уваги були не виняткова краса Джей Ло та не її стиль, а величезна обручка на пальці, подарована їй колишнім чоловіком Беном Аффлеком, який зараз насолоджується життям. Вона продовжує її носити, не боячись критики.

Діамант у 8,5 карата зі смарагдовим огранюванням виблискував на кожному фото, зробленому Дженніфер Лопес в Аспені, і багато хто дійшов висновку, що це було повідомлення про стан її стосунків з колишнім. Мовляв, все не так вже й погано, попри те, що шлюборозлучний процес триває.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що напередодні Різдва Лопес й Афлек обмінялись подарунками, а Гарнер прийняла важливе рішення щодо майбутнього з Беном.

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Кейт Міддлтон

Як принц Гаррі й Меган Маркл псували дні народження Кейт Міддлтон

Зодіак, фото з відкритих джерел

На Дів чекають складні завдання та планування, а Терези зможуть завершити важливі справи: гороскоп на другий день 2025 року

Ходять чутки про можливе розставання принца Гаррі та Меган Маркл, фото з відкритих джерел

Принц Гаррі забере дітей собі: стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту