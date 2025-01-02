Дженніфер Лопес спантеличила: вона й досі носить обручку, подаровану їй Беном Аффлеком (фото)

Дженніфер Лопес після Різдва бачили одягненою вишукано й гламурно на вулицях і в найпопулярніших місцях ексклюзивного гірськолижного курорту Аспен у штаті Колорадо. Вона поїхала туди в компанії своєї дочки Емми, сестри Лінди та племінниці Люсі. І, як і очікувалося, численні журналісти та папараці, які слідкують за нею, фіксували кожен рух артистки й не залишали її вбрання та образи непоміченими.

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Однак у центрі уваги були не виняткова краса Джей Ло та не її стиль, а величезна обручка на пальці, подарована їй колишнім чоловіком Беном Аффлеком, який зараз насолоджується життям. Вона продовжує її носити, не боячись критики.

Діамант у 8,5 карата зі смарагдовим огранюванням виблискував на кожному фото, зробленому Дженніфер Лопес в Аспені, і багато хто дійшов висновку, що це було повідомлення про стан її стосунків з колишнім. Мовляв, все не так вже й погано, попри те, що шлюборозлучний процес триває.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що напередодні Різдва Лопес й Афлек обмінялись подарунками, а Гарнер прийняла важливе рішення щодо майбутнього з Беном.

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