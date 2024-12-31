Джей Ло втекла в Аспен: перше Різдво без Бена Аффлека

Дженніфер Лопес, яка може стати ключовим свідком у скандальній справі про зґвалтування, бачили в Аспені на Різдво, куди вона поїхала, щоб насолодитися їжею в знаменитій таверні. 55-річна співачка виглядала приголомшливо, одягнувшись у стильну чорну парку на підкладці з хутряним капюшоном, яка ідеально підходить для сніжної погоди, пише Marca.

ВІДЕО ДНЯ

Відома співачка, яка за кілька днів до цього обмінялася різдвяними подарунками зі своїм колишнім чоловіком Беном Аффлеком, інакше уклала своє світло-каштанове волосся. Свій шикарний різдвяний образ вона доповнила маленькою чорною сумочкою Dior і своїм фірмовим гламурним макіяжем.

Цього року Лопес відзначила перше Різдво після того, як влітку подала на розлучення з Беном Аффлеком. Незважаючи на їхнє розставання, колишнє подружжя возз’єдналося в Лос-Анджелесі для раннього святкування Різдва зі своїми родинами. Вони були помічені за обідом у Soho House у Голлівуді.

Лопес і Аффлек дали зрозуміти, що мають намір брати участь у житті одне одного заради своїх дітей.

РЕКЛАМА

Лопес розповіла про те, як вона справляється з труднощами, особливо на тлі її розлучення з Аффлеком. У відеоінтерв'ю британському Vogue вона поділилася своїм поглядом на подолання викликів.

«Я думаю, що я долаю все не через те, що різні речі стаються зі мною, — сказала вона. — Коли я зберігаю більш позитивний настрій щодо цього, мені легше сприйняти це як урок, який стався у моєму житті. Чого я маю тут навчитися? Це не відбувається випадково. Це відбувається з причини».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що Бен Аффлек просто насолоджується життям.

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook