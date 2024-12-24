Лопес й Афлек обмінялись подарунками, а Гарнер прийняла важливе рішення щодо майбутнього з Беном

Попри всі спроби актора Бена Аффлека забути Дженніфер Лопес, вони, як і раніше, спілкуються і бачаться.

Напередодні колишнє подружжя привітало одне одного з майбутніми святами, обмінявшись подарунками, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Знаменитості вирішили провести час разом за обідом. Джей Ло вибрала комфортний образ у стилі oversize, одягнувшись у просторий кардиган, що гармонійно поєднується з джинсами вільного крою синього відтінку.

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«У них є всі наміри продовжувати бути присутніми у житті одне одного, попри те, що вони не пов'язані романтичними стосунками. Але Бен і Дженніфер все ще заразом, коли мова заходить про їхніх дітей», — поділилося джерело з журналістами.

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Разом з тим стала більш зрозумілою ситуація щодо стосунків Аффлека з ще однією колишньою дружиною — Дженніфер Гарнер.

Останнім часом пару так часто бачили разом, що навіть стали говорити про те, що жінка забула свого нового бойфренда Джона Міллера заради того, щоб «почати все з чистого листа» з Аффлеком.

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Але потім з'явилися чутки, що Міллер не став втрачати час, і запропонував Гарнер одружитися. І минулої суботи актриса була помічена з каблучкою на безіменному пальці, що підтвердило подібні розмови.

Згодом чутки підтвердилися: пара планує весілля наступної весни у Парижі.

«Джен та Джон їздили до Європи набагато частіше, ніж можна було подумати. Париж — одне з їхніх улюблених місць, і вони вирішили, що хочуть побратися саме там», — розповіло джерело.

Джен Гарнер і Джон

Церемонія значно відрізнятиметься від таємного весілля Гарнер з Беном Аффлеком у 2005 році. Джон хоче влаштувати пишну урочистість і підтримує мрії Джен.

«Йому подобається ідея подарувати їй те, чого ніколи не робив Бен, тому він усіляко заохочує її. Він має багато грошей, він хоче її побалувати», — поділився інсайдер з журналістами.

Тому, схоже, Бену Аффлеку залишається втішатися компанією Дженніфер Лопес, адже у Дженніфер Гарнер зараз зовсім інші плани.

Але й Дженніфер Лопес зараз має проблеми — актриса продовжує пошуки нової нерухомості. Разом з тим їй не так просто продати особняк вартістю 68 мільйонів доларів, який вона ділила з Беном Аффлеком.

Фото: https://www.dailymail

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