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Насолоджується життям: Бен Аффлек майже забув Дженніфер Лопес

21:30 30 грудня 2024
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Бен Аффлек зробив центром Різдва цього року своїх дітей, оскільки 52-річний актор забуває про Дженніфер Лопес після того, як вони розлучилися в квітні та розпочали процес з розлучення у серпні, пише Marca.

Була коротка надія на примирення в готелі «Беверлі-Хіллз», коли вони пристрасно поцілувалися, але цей час теж минув, і тепер вони віддаляються один від одного. За словами інсайдера, який розмовляв з друзями пари, Аффлек «здоровий, самотній і насолоджується життям».

Таким чином 52-річний актор більше зайнятий своїми дітьми і запросив їх у свій новий дім у Пасіфік Палісейдс, щоб провести святковий період разом, оскільки він хоче забути 2024 рік.

«Бен проводить відпустку зі своїми трьома дітьми», — додав інсайдер.

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Раніше повідомлялося, що друзі розповіли, чи готовий Бен Аффлек до нових побачень.

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