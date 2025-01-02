Тельцям — «Туз Денаріїв» та нові можливості, Скорпіонам — «Трійка Мечів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 3 січня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на п'ятницю, 3 січня 2025 року. Карти віщують день, насичений енергіями змін та внутрішнього пошуку, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Шістка Кубків

Козерогам, можливо, варто нагадати старим друзям про себе або приділити час сім'ї. День підійде для зміцнення стосунків.

ВОДОЛІЙ — Місяць

Водоліїв може охопити занепокоєння чи відчуття невизначеності. Не варто піддаватися ілюзіям.

РИБИ — Смерть

Для Риб настає час змін та звільнення від того, що більше не служить їм. Не бійтеся прощатися із застарілими звичками.

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ОВЕН — Трійка Жезлів

Овнам слід довіритися своїм знанням та досвіду, щоб приймати важливі рішення. Зверніть увагу на можливості, що з'явилися.

ТЕЛЕЦЬ — Туз Денаріїв

Тельцям доля може дати шанс, який стане початком нового життєвого етапу. Потрібно використовувати усі запропоновані можливості.

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БЛИЗНЮКИ — Лицар Кубків

Близнюки можуть отримати запрошення, яке порадує їх чи відкриє нові горизонти. Цей день треба присвятити зміцненню стосунків із близькими.

РАК — Десятка Денаріїв

Раки зможуть зміцнити своє матеріальне становище. Це слушний момент, щоб переглянути свої цілі.

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ЛЕВ — Дев'ятка Мечів

Левам важливо не зациклюватися на негативі. Важливо прислухатися до своєї підсвідомості та шукати шляхи до самопізнання.

ДІВА — Правосуддя

Діви міркуватимуть про справедливість та гармонію. Вони можуть опинитися перед вибором, де треба буде враховувати як свої інтереси, так і чужі.

ТЕРЕЗИ — Четвірка Мечів

Терезам потрібно зробити паузу у справах. Вона дасть змогу відновити сили, переосмислити поточні завдання та знайти нові шляхи досягнення цілей.

СКОРПІОН — Трійка Мечів

На Скорпіонів чекає емоційна боротьба. День вимагатиме від них зосередженості та чіткості у діях.

СТРІЛЕЦЬ — Король Денаріїв

Стрільцям потрібно приділити увагу матеріальному боку життя та своїм інвестиціям. Варто переглянути фінансові рішення.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найуспішніші у 2025 році знаки Зодіаку.

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