41.83 / 42.46 43.53 / 44.28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Тельцям — «Туз Денаріїв» та нові можливості, Скорпіонам — «Трійка Мечів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 3 січня

19:21 2 січня 2025
Таро-прогноз на 3 січня 2025 року&nbsp;— Передбачення карт Таро

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на п'ятницю, 3 січня 2025 року. Карти віщують день, насичений енергіями змін та внутрішнього пошуку, пише slovofraza.com.

КОЗЕРІГ — Шістка Кубків
Козерогам, можливо, варто нагадати старим друзям про себе або приділити час сім'ї. День підійде для зміцнення стосунків.

ВОДОЛІЙ — Місяць
Водоліїв може охопити занепокоєння чи відчуття невизначеності. Не варто піддаватися ілюзіям.

РИБИ — Смерть
Для Риб настає час змін та звільнення від того, що більше не служить їм. Не бійтеся прощатися із застарілими звичками.

РЕКЛАМА

ОВЕН — Трійка Жезлів
Овнам слід довіритися своїм знанням та досвіду, щоб приймати важливі рішення. Зверніть увагу на можливості, що з'явилися.

ТЕЛЕЦЬ — Туз Денаріїв
Тельцям доля може дати шанс, який стане початком нового життєвого етапу. Потрібно використовувати усі запропоновані можливості.

РЕКЛАМА

БЛИЗНЮКИ — Лицар Кубків
Близнюки можуть отримати запрошення, яке порадує їх чи відкриє нові горизонти. Цей день треба присвятити зміцненню стосунків із близькими.

РАК — Десятка Денаріїв
Раки зможуть зміцнити своє матеріальне становище. Це слушний момент, щоб переглянути свої цілі.

РЕКЛАМА

ЛЕВ — Дев'ятка Мечів
Левам важливо не зациклюватися на негативі. Важливо прислухатися до своєї підсвідомості та шукати шляхи до самопізнання.

ДІВА — Правосуддя
Діви міркуватимуть про справедливість та гармонію. Вони можуть опинитися перед вибором, де треба буде враховувати як свої інтереси, так і чужі.

ТЕРЕЗИ — Четвірка Мечів
Терезам потрібно зробити паузу у справах. Вона дасть змогу відновити сили, переосмислити поточні завдання та знайти нові шляхи досягнення цілей.

СКОРПІОН — Трійка Мечів
На Скорпіонів чекає емоційна боротьба. День вимагатиме від них зосередженості та чіткості у діях.

СТРІЛЕЦЬ — Король Денаріїв
Стрільцям потрібно приділити увагу матеріальному боку життя та своїм інвестиціям. Варто переглянути фінансові рішення.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найуспішніші у 2025 році знаки Зодіаку.

749

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Кейт Міддлтон

Як принц Гаррі й Меган Маркл псували дні народження Кейт Міддлтон

Зодіак, фото з відкритих джерел

На Дів чекають складні завдання та планування, а Терези зможуть завершити важливі справи: гороскоп на другий день 2025 року

Ходять чутки про можливе розставання принца Гаррі та Меган Маркл, фото з відкритих джерел

Принц Гаррі забере дітей собі: стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту