Пенсійна реформа у 2025 році: у кого зростуть виплати, та як можна буде зекономити на суддях й прокурорах

Попри те, що замороження соціальних стандартів у 2025 році призведе до зниження купівельної спроможності громадян, цей не надто радісний факт може покращити становище більшості пенсіонерів. Покращення відбудеться, у разі успіху реформи солідарної пенсійної системи, яку започаткувало Мінсоцполітики.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише видання «РБК-Україна».



«У випадку успіху реформи 80% українців отримають збільшені пенсійні виплати. При цьому держава зможе суттєво зекономити на суддях і прокурорах», — йдеться у статті.

Для того, щоб українські пенсіонери отримували саме ту пенсію, на яку вони заслужили в рамках солідарної системи, має змінитися підхід до обчислення розміру пенсій.

Передбачається застосовувати для обчислення розміру пенсій інформацію про суми сплачених страхових внесків, замість інформації про заробітну плату (дохід), з якої сплачувався страховий внесок.

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До солідарної пенсії не застосовуватиметься обмеження її максимальним розміром.

Передбачається впровадження так званої базової пенсії замістить поточної, яка є непрозорою з численними доплатами. Всі доплати будуть поглинатися базовою частиною пенсії. Крім того, базова частина пенсії забезпечить мінімальний рівень пенсійного забезпечення для осіб, які набули право на пенсію за віком.

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Всі надбавки, виплати, які мають статусний характер, та інші привілеї, які виплачуються за рахунок коштів державного бюджету, мають бути виведені поза поняття «пенсія».

Також пропонується розширити охоплення пенсійним забезпеченням осіб, які досягли 65-річного віку, але не мають достатньо страхового стажу, хоча при цьому сплатили достатньо великі суми страхових внесків.

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Йдеться про те, що право на пенсію за віком має надаватись людям, які досягли 65-річного віку, незалежно від наявного страхового стажу й сплатили страхових внесків в сумі, еквівалентній сумі внесків за 30 років стажу з мінімальної заробітної плати.

Передбачається, що розмір пенсії за віком дорівнюватиме сумі базової пенсії за віком та страхової частини пенсії, а також передбачається підвищення виплат за відстрочку часу виходу на пенсію.

Розмір базової пенсії за віком не може бути менш як 30% мінімальної заробітної плати, зменшеної на суму відрахувань податків.

Розмір страхової частини пенсії обліковується як похідна від суми внесків, які особа сплатила протягом всього періоду своєї зайнятості.

Реформа передбачає зміну підходу до перерахунку пенсії у зв’язку з індексацією. Враховуючи, що ключовим критерієм рівня пенсійного забезпечення є коефіцієнт заміщення, тобто відсоток від заробітної плати, а також те, що темпи зростання зарплат, як правило, перевищують темпи інфляції, то пропонується робити осучаснення пенсії на рівень зростання середньої заробітної плати.

Такий підхід забезпечує недопущення зниження розміру пенсій. Зростання пенсій буде відповідати процесам, що відбуваються в економіці: зростуть заробітні плати (зростуть суми надходжень від внесків) — зростуть пенсії; уповільнюється зростання заробітних плат — уповільнюється зростання пенсій.

Також змінюються підходи до перерахунку пенсії для осіб, які продовжили працювати на пенсії. Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично, щороку. Розмір пенсії збільшуватиметься з урахуванням кількості набутого додаткового стажу.

Всі наявні сьогодні доплати, підвищення, додаткові пенсії, надбавки та інші доплати до пенсії, які мають умовно статусний характер, або були встановлені за певні заслуги чи особливості роботи, будуть збережені.

Розмір додаткових виплат до пенсії встановлюватиметься як відсоток від базової величини, розмір якої на старті реформи буде еквівалентний розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це, запевняють ініціатори реформи, не звужуватиме існуючих прав пенсіонерів. Надалі розмір базової величини затверджуватиметься Верховною Радою в законі про державний бюджет на відповідний рік з урахуванням економічної динаміки.

Реформа передбачає, що солідарна пенсія складатиметься з двох частин: базової пенсії та страхової.

Розмір базової пенсії складатиме 30% від мінімальної зарплатні після виплати з неї податків та зборів. Базову пенсію отримуватимуть всі без винятку пенсіонери. Зараз, за мінімальної зарплати у 8 тисяч гривень, розмір базової пенсії складав би 1848 гривень.

З метою справедливого нарахування пенсійних виплат передбачається запровадження так званих балів для кожного учасника солідарної системи.

Саме бальна система нарахування стажу, на думку ініціаторів реформи, має усунути диспропорції між розмірами пенсій, призначених у різних роках, для людей, які мають однаковий стаж і мали однакову зарплатню.

Бали нараховуватимуться залежно від суми єдиного соціального внеску (ЄСВ), яку працівник сплатить протягом трудового періоду. За сплату ЄСВ із середньої по країні зарплати нараховуватиметься 10 балів щомісяця.

Отже, за 35 років, необхідних для виходу на пенсію, людина таким чином може заробити 4200 балів. Якщо зарплата, з якої сплачувався ЄСВ, менша або ж більша за середню по країні станом на конкретний місяць, то, відповідно, нараховується менша або більша кількість балів.

Вартість балу визначатиме уряд щороку у березні.

Формула розрахунку балу виглядатиме так: середня зарплата за попередній рік (за даними Пенсійного фонду) множиться на коефіцієнт 0,3 і ділиться на 4200 балів.

У 2024 році вартість бала становила б 1,02 гривні.

Потім вартість бала множиться на кількість зароблених людиною за життя балів, і таким чином отримуємо розмір страхової частини солідарної пенсії. Додавши гарантовану державою базову пенсію, отримаємо розмір пенсійної виплати, на яку може розраховувати людина в рамках солідарної системи.

Приклад: у 2024 році людина, яка відпрацювала 35 років на середню зарплату зі сплатою ЄСВ, отримала б 4292 гривні страхової пенсії. Додати до цього гарантовану державою базову пенсію в розмірі 1848 гривень. Сумарно виходить 6140 гривень.

Як відомо, максимальний розмір пенсії в Україні обмежений десятьма прожитковими мінімумами, встановленими для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 23 610 гривень.

Разом з тим, в Україні є низка категорій пенсіонерів, які отримують значно більші суми виплат. Зокрема, це — судді, прокурори, військові, силовики, чорнобильці тощо.

За даними Мінсоцполітики, на початок 2023 року середня пенсія суддів складала понад 96 тисяч гривень.

Що стосується пенсій чорнобильців, то вона збережеться для тих, хто постійне проживає у зоні безумовного або гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони проживали або працювали на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Всі інші категорії населення не мають права на «чорнобильські» доплати.

Що стосується тих, хто отримує пенсію понад 10 прожиткових мінімумів, ініціатори реформи пропонують застосовувати спеціальні коефіцієнти щодо сум, які перевищують десять мінімумів.

Так, до суми пенсії, що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму та не перевищує 11 розмірів, — пропонується застосовувати коефіцієнт 0,6;

- до суми від 11 до 13 мінімумів — 0,5;

- до суми від 13 до 17 мінімумів — 0,4;

- до суми від 17 до 21 мінімуму — 0,3;

- до суми понад 21 мінімум — 0,2.

Зазначимо, що розраховувати на суттєві додаткові пенсійні виплати в старості українці можуть лиш у випадку тривалої регулярної сплати внесків у рамках обов’язкового або ж добровільного накопичувального страхування.

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