Доведеться здавати житло або просити допомоги у родичів: до чого приведе заморожування соціальних стандартів

Всупереч постійному підвищенню цін на продукти та росту тарифів на більшість послуг, в Україні вирішено заморозити (залишити на нинішньому рівні) соціальні стандарти.

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Такий крок, вважає директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, призведе до того, купівельна спроможність громадян знизиться. Про це він сказав в інтерв'ю OBOZ.UA.



«За очікуваної інфляції тільки у 2025 році на рівні 10% замороження соціальних стандартів призведе до того, що ми всі станемо трошечки бідніші», — зауважив експерт.

Також Пендзин прокоментував прогноз зростання економіки України.

«У бюджеті закладено 4% зростання, але міжнародні рейтингові агенції, такі як Fitch, прогнозують лише 2,9%, а Світовий банк — максимум 2%. Це негатив, тому що для нас це фактично стагнація», — зазначив економіст.

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На його думку, головний чинник, який стримує економічний розвиток, — це війна.

А головним викликом в нинішній ситуації залишається відновлення внутрішнього споживання та забезпечення фінансової стабільності. Без цього замороження соціальних стандартів стане довгостроковим гальмом для розвитку.

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Також видання наводить наступні цифри: фактичний розмір прожиткового мінімуму в цінах листопада для пенсіонера становить 6 367 грн. Тобто всі, хто отримує менше, вже зараз знаходиться за межею бідності.

Вінницька область — одна з семи, де розмір середньої пенсії менший за 5 тисяч грн.

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Вікторія Вєлькє, голова «Асоціації пенсіонерів Поділля» (розташована у Вінниці), розповідає: «Історії про те, як люди виживають на 2,3−2,4 тис. грн, просто дивують. Хтось з пенсіонерів здає кімнату, хтось просить допомоги у родичів. Однак «це завжди історії виживання».

Наступного року пенсіонери з мінімалкою опиняться ще в гіршому становищі.

Нагадаємо, юрист Сергій Коробкін розповів, що буде з пенсіями та індексацією пенсій у 2025 році. Більш детально у нашому матеріалі.

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