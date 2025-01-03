Герцогиня-«невдаха»: Меган Маркл повернулася до соцмереж і відразу потрапила у скандал (відео)

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не надто добре повелася з покійною королевою Єлизаветою II, після переїзду до США зіткнулася у соціальних мережах з ворожнечею користувачів.

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Багато хто з них вважав не зовсім правильною її поведінку щодо принца Гаррі та британської королівської родини.

Не бажаючи втягуватися у дискусії, Меган тоді припинила будь-яку активність у соціальних мережах.

Але часи змінилися, і тепер Меган змушена використовувати будь-яку можливість привертати до себе увагу, адже всі останні проєкти актриси і принца виявилися провальними. Її шоу про кулінарію не має популярності, така ж доля спіткала подкаст на Spotify.

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Тому Меган Маркл вирішила відновити активність в Instagram і опублікувала відео, в якому символічно прощається з 2024 роком. У ролику дружина принца Гаррі після довгої паузи повернулася до соцмережі. Її першим постом стало відео на узбережжі: колишня актриса у білому одязі йде пляжем, потім пише 2025 і, посміхнувшись на камеру, тікає.

Після появи відео на її сторінку за лічені хвилини підписалися десятки тисяч людей, внаслідок чого кількість підписників в акаунті зросла з 115 000 до 600 000 на момент публікації.

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Водночас не всі з них були надто ввічливими, і почали з'являтися перші негативні коментарі. І Меган зробила доволі негарний крок — вона відключила можливість коментувати ролик.

Це неймовірно обурило користувачів — навіть тих, хто співчуває Меган і Гаррі.

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Відео почали репостити на інших сайтах, де є можливість ставити коментарі. І найбільш «доброзичливе» слово, яким коментують поведінку Меган — це «боягузка».

«Меган Маркл залишається боягузкою. Вона відключила коментарі, тому що боїться почути правду на свою адресу», — в'їдливо помітила одна з користувачів.

Багато хто згадав слова Маркл, які вона сказала ще до того, як завела сторінку у соцмережах. Тоді герцогиня сказала, що буде відкритою до спілкування з публікою, як тільки матиме підходящий інструмент.

«Спілкування із фанатами? Вона відключила коментарі», — саркастично зауважують у соцмережах.

Ті, хто хоч якось намагаються виправдати Меган, вважають, що коментарі вона відключила заради свого душевного спокою.

«Їй не потрібна токсичність від диваків», — пишуть у мережі.

Водночас більшість коментаторів вважають, що Меган не потрібна правда — вона боїться її почути. І надто самозакохана жінка, яка не бажає зважати на чиюсь критику.

Нагадаємо, останнім часом у Меган Маркл та принца Гаррі непрості часи. Все частіше з'являються новини щодо можливого розлучення Сассексів. Зазначається, що каменем спотикання при можливому розлученні стане опіка над дітьми. Експерти впевнені, що Гаррі має серйозний фінансовий та юридичний потенціал, щоб домогтися опіки. Його ресурси та зв'язок із британською королівською сім'єю дають йому перевагу в юридичній боротьбі.

Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal

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