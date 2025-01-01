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Меган Маркл украла у королеви Єлизавети II дуже дорогу для неї річ — мова не про діаманти

15:42 1 січня 2025
Принц Гаррі та Меган Маркл, фото скріншот відео

Покійна королева Великобританії Єлизавета II дуже любила своїх онуків принців Вільяма та Гаррі, і сподівалася, що вони завжди будуть приносити радість та задоволення.

Також добрі стосунки у неї були з дружиною Вільяма Кейт Міддлтон. Втім, зовсім по-іншому склалися взаємини з дружиною принца Гаррі Меган Маркл, яка засмутила королеву своїм вибором плаття на весілля.

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Як відомо, колишня актриса вибрала сукню білого кольору, чого не можна робити, згідно з правилами королівського етикету. Вважається, що носити білу сукню можуть лише невинні дівчата, які вперше виходять заміж, а не солідні дами, які вже були у шлюбі, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Можливо, Її Величність вже тоді відчула, що спокійного життя з цим шлюбом не буде. Але це були лише «квіточки», за якими з'явилися «ягідки» у вигляді інтерв'ю з Опрою, звинуваченнями, скандалами, розривом зв'язків із королівською родиною. Королева була засмучена. Але добила її історія з ім'ям Лілібет.

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Річ у тому, що «Лілібет» — ласкавий варіант від «Єлізавета» (Елізабет). Так королеву називали тільки найближчі родичі.

І коли Гаррі та Меган назвали свою дочку Лілібет, Її Величність засмутилася і зізналася: «У мене немає палаців, немає картин. Єдине, що я маю, — це моє ім'я. А тепер вони забрали його».

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Зрозуміло, чому на цьому фоні навіть пропозиція сфотографуватися з немовлям Лілібет на святкуванні Платинового ювілею монархині було прийнято холодно.

Корольова відмовилася. І це була їхня остання зустріч. Невдовзі королева померла.

Нагадаємо, останнім часом все частіше з'являються новини щодо можливого розлучення принца Гаррі та Меган Маркл. Подружжя все частіше веде роздільний спосіб життя, викликаючи у публіки питання про долю їхнього шлюбу.

Фото: https://www.thedailybeast.com/, скриншот відео

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