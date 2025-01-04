Пауербанк, що вибухнув, розніс квартиру в одеській багатоповерхівці (фото)

Нещодавно одеські «надзвичайники» розповідали, як під час вибуху зарядного пристрою для телефона постраждала дитина, а в квартирі, де вона перебувала, розпчалася пожежа. Втім, загоряння буле невеликим й вогонь приборкали ще до приїзду ДСНС.

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А днями в обласному центрі сталася надзвичайна подія — в одній з квартир вибухнув павербанк. Але наслідки були масштабнішими. «В місті Одеса, по вулиці Комітетська, через вибух акумуляторної батареї (павербанку) виникла пожежа в приміщенні ванної кімнати в квартирі на 6-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку», — повідомили в ГУ ДСНС в Одеської області.

Вибух павербанку спричинив пожежу. Фото ДСНС

Вибух стався в будинку по вулиці Комітетська

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В ДСНС показали фото з вибитими вхідними дверима, вікном у кімнаті та рами на балконі.

Під час вибуху павербанку в квартирі ніхто не постраждав. Фото ДСНС

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Постраждала квартира на 6-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Фото ДСНС

Пожежу оперативно приборкали. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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Нагадаємо, що раніше на Харківщині загинула 11-річна дівчинка, в руках якої вибухнув планшет. Вона отримала смертельне ураження током — гаджет, який вона тримала, в той час заряджався.

А у Вінниці вибухнув зарядний пристрій для телефону, залишений у розетці. Тоді опіки отримала 14-річна дівчинка.

Фото ГУ ДСНС в Одеській області

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