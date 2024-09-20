Дворічна дитина тяжко постраждала в Одеській області внаслідок вибуху зарядного пристрою

Сучасні пристої можуть бути не лише корисними, але й смертельно небезпечними. Так, на Харківщині загинула дівчинка, в руках якої вибухнув планшет — вона тримала його під час заряджання.

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А напередодні на Одещині через вибух зарядного пристрою для телефона постраждала дитина. «19 вересня увечері в місті Білгород — Дністровський, по вулиці Сонячна, вибухнув зарядний пристрій для телефону з подальшим загоранням на площі 1 м. кв, яке ліквідовано до прибуття рятувальників. На жаль, внаслідок події постраждала дівчинка, 2022 року народження, яку з опіками рук та голови, в стані середньої тяжкості, госпіталізовано до медичного закладу», — повідомляють в ГУ ДСНС в Одеській області.

Раніше експерти називали кілька поганих наслідків купівлі дешевих чи невідповідних зарядних пристроїв для гаджетів. Серед них — коротке замикання, коли може згоріти як кабель, так і гаджет.

Фото Pixabay

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