Дитина загинула на Харківщині через планшет, що вибухнув у руках (фото)

На Харківщині поліцейські встановлюють обставини смерті дитини, в руках якої вибухнув планшет — дівчинка тримала його в руках під час заряджання гаджета, що фахівці не радять робити.

Як повідомляють в обласній поліції, жителька Богодухівського району отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом.

Фото поліції

«До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Павлівка Богодухівського району загинула 11-річна дівчина. Дитина вдома грала на планшеті. Пристрій вибухнув у неї в руках. В результаті дівчина загинула», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчинка під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом.

Її тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті.

Нагадаємо, що нещодавно у Вінниці опіки отримала 14-річна дівчинка — біля її ліжка вибухнув залишений у розетці зярядний пристрій від телефону.

Фото поліції

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