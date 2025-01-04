Прогноз за картами Таро на 5 січня: «Вежа» передбачає несподівані зміни Левам, а «Імператриця» — достаток Стрільцям

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 5 січня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Карти обіцяють насичений та динамічний день, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Сонце

Козероги матимуть день, наповнений позитивними подіями та впевненістю в майбутньому. Очікуйте на приємні сюрпризи.

ВОДОЛІЙ — Паж Денаріїв

Для Водоліїв це день, коли можуть з'явитися пропозиції, пов'язані із роботою чи фінансами. Будьте відкриті для вивчення нових можливостей.

РИБИ — Місяць

Рибам варто звернути увагу на свої почуття та сни, які можуть нести важливі послання. Довіряйте своїй інтуїції.

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ОВЕН — Трійка Жезлів

День принесе Овнам упевненість у правильності обраного шляху. Не бійтеся планувати довгострокову перспективу.

ТЕЛЕЦЬ — Шістка Денаріїв

Тельцям день підходить для фінансових операцій та покращення відносин через прояв щедрості. Постарайтеся бути вдячними.

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БЛИЗНЮКИ — Королева Мечів

Близнюків чекає день, коли потрібно буде використовувати логіку та здоровий глузд. Не дозволяйте емоціям взяти гору.

РАК — Повішений

Раки можуть відчути себе в ситуації, де потрібно жертвувати чимось заради більшого. Не бійтеся відпустити те, що вже не слугує меті.

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ЛЕВ — Башта

Левам варто бути готовими до несподіваних подій, які можуть порушити звичний лад. Дивіться на зміни як шанс поліпшити своє життя.

ДІВА — Четвірка Денаріїв

Дівам сьогодні варто переглянути свої пріоритети у сфері фінансів. Пам'ятайте, що щастя не завжди вимірюється грошима.

ТЕРЕЗИ — Король Жезлів

Терезам належить взяти відповідальність за свої дії. Ваші лідерські якості допоможуть вирішити найскладніші завдання.

СКОРПІОН — Закохані

Скорпіонам доведеться зіткнутися з рішенням, яке торкнеться професійних стосунків. Намагайтеся діяти на користь всіх сторін.

СТРІЛЕЦЬ — Імператриця

Стрільці можуть розраховувати на день, сповнений натхнення та радості. Це час, щоб насолодитися результатами своєї праці.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, які досягнуть успіху в січні.

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