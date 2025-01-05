В Україні обмежили розміри пенсій: у кого зменшаться суми виплат

В той час як заморожування соціальних стандартів у Україні змусить деяких пенсіонерів приймати непопулярні рішення задля виживання, у низки громадян виплати залишаються такими, що в 4 чи більше разів перевищують середню пенсію по країні.

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Зокрема, йдеться про пенсії у розмірі 60 тис., 80 тис. чи навіть 100 тисяч гривень і вище, йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Тому суми таких виплат будуть зменшені. При цьому обмеження не застосовуються до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії рф, починаючи з 2014 року.

Водночас обмежувальні коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими «спеціальними» та загальними пенсіями. На виконання Закону «Про державний бюджет на 2025 рік» уряд ухвалив постанову, яка визначає розмір цих коефіцієнтів.

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Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (зокрема, розмір яких визначено за рішеннями судів), застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти.

Механізм працюватиме так: що вищим є розмір пенсії, то більший коефіцієнт буде застосовуватись. Зокрема:

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до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 грн), буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 грн) та не перевищує 13 ПМ (30 693 грн) — 0,4;

до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 грн) та не перевищує 17 ПМ (40 137 грн) — 0,3;

до частини пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 грн) та не перевищує 21 ПМ (49 581 грн) — 0,2;

до частини пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 грн) — 0,1.

«Тож диференціація розмірів пенсій залишається, але (з урахуванням реалій воєнного часу, обмеженого фінансування і — головне — справедливості й пропорційності нарахування розмірів пенсій) у 2025 році будуть застосовуватися вищезгадані обмеження», — зазначають у Мінсоцполітики.

Також в уряді звертають увагу, що обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії (тобто для забезпечення якої не сплачувались страхові внески), а лише додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах.

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За попередніми розрахунками, під дію вказаної норми підпаде близько 17,6 тис. «спеціальних» пенсіонерів. Рішення про запровадження обмежувальних коефіцієнтів ухвалено в законі «Про державний бюджет на 2025 рік», оскільки саме коштом держбюджету фінансуються всі видатки на спеціальні пенсії. Застосування обмежень спричинене наявними фінансовими обмеженнями внаслідок воєнного стану. При цьому страхова (тобто забезпечена страховими внесками, і гарантована Конституцією) частина пенсій буде виплачуватись без обмежень; коефіцієнти застосовуються лише для тієї частини виплати, яка не забезпечена внесками та є додатковим «привілеєм» від держави для певних професій та (чи) категорій осіб. Відтак, своїм рішенням уряд реалізував норму Закону, визначивши механізм застосування коефіцієнтів.

Також варто нагадати і про право деяких пенсіонерів на доплату до пенсії, яку можна оформити за певних умов.

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