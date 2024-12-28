Деякі пенсіонери мають право на щомісячну доплату до пенсії: як її оформити

У наступному році пенсіонери можуть сподіватись на кілька радісних подій: «незаконну» індексацію у березні (вона не передбачена законом, але буде проводитись за постановами уряду), перехід на нову систему пенсійного забезпечення у липні та «січневе підвищення» суми виплат.

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На жаль, «підвищення» стосується тільки тих пенсіонерів, які досягли певного віку, пише видання «На пенсіїї».



Також з віком людини пов'язана ще одна виплата, яка може стати в нагоді одиноким пенсіонерам. Йдеться про те, що згідно законодавства самотні громадяни старше 80 років мають право на щомісячну доплату до пенсії. І якщо пенсіонера визнано самотнім, він може отримати додаткові гроші від держави.

Доплата до пенсії для самотніх регулюється статтями 4 і 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». На підставі постанови Кабінету Міністрів України стали можливі регулярні виплати для певної категорії громадян.

Розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму. Станом на кінець 2024 року доплата для пенсіонерів становить 40% від 2361 грн, тобто 944 грн.

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Основні вимоги для отримання допомоги

Доплата доступна лише для громадян України, які відповідають наступним критеріям:

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вік: 80 років або старше;

соціальний статус: самотні, без підтримки від родичів;

тип пенсії: лише пенсія за віком;

стан здоров’я: потребують регулярного догляду.

Важливо: ця виплата недоступна для тих, хто отримує пенсію по інвалідності чи інші соціальні виплати. Потребу в догляді необхідно підтвердити документально за допомогою висновків лікаря.

Як оформити щомісячну доплату

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Для отримання фінансової допомоги пенсіонер повинен звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з пакетом необхідних документів:

висновок лікаря про стан здоров’я та потребу в догляді;

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (ІПН);

довідка про відсутність інших соціальних виплат.

Після подання документів та позитивного рішення ПФУ пенсіонер отримає право на щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Ця допомога виплачується на постійній основі.

«Ця доплата — це не одноразова допомога, а регулярна виплата, яка значно полегшує фінансове становище самотніх пенсіонерів. Тому кожен, хто відповідає зазначеним критеріям, має право скористатися цією можливістю», — наголошують у виданні.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому в Україні обмежать коло осіб, які мають право на «подвійну» пенсійну виплату.

Фото dopomoha-info.org.ua/

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