Майже «Містер і місис Сміт — 2»: Анджеліні Джолі та Бреду Пітту запропонували дуже велику суму за зйомку в одному фільмі

Коли Бред Пітт з'явився з новими тату на руках, дехто з шанувальників припустив, що ці малюнки на тілі — послання колишній дружині Анджеліні Джолі.

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Звичайно, це був, скоріш за все жарт. Але насправді колишнім чоловіку з дружиною і справді є про що поговорити, пишуть зарубіжні ЗМІ.



Річ у тім, що Бреду й Анджеліні хочуть запропонувати дуже великий гонорар за зйомки в одному фільмі. Певно, комусь не терпиться відродити атмосферу фільму, в якому вони з'являлися разом — «Містер і місис Сміт».

Якщо Джолі і Пітт знову погодяться з'явитися разом на знімальному майданчику, то отримають чималий гонорар — майже 60 мільйонів доларів. Гроші вже є у режисера майбутнього фільму Росснера, з них актрисі запропонують лише 22 мільйони доларів, а решту, тобто 37,5 мільйона — Пітту.

У майбутньому фільмі Пітт та Джолі могли б зіграти закохану пару — власника готелю в Каннах Емманюеля Мартінеса та його коханку та музу Емму Дігард. Сценарій картини ґрунтується на реальних подіях, а дія відбувається під час Другої світової війни.

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«У фільмі є любовні сцени… І одна з них дуже яскрава. У ній немає нічого непристойного. За сценарієм Мартінес мав і дружину і коханку», — розповів Росснер.

Коли звістка з'явилася у ЗМІ, вона дуже розхвилювала шанувальників Пітта та Джолі, адже, як відомо, пристрасть між ними спалахнула у 2004 році саме під час зйомок стрічки «Містер і місис Сміт».

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Також актори зіграли головні ролі у драмі «Блакитний берег», режисером якої стала Джолі. Картина вийшла на екрани незадовго до розлучення пари у 2015 році, але не мала великого успіху.

Як відомо, актори були разом понад 10 років. Вони одружилися у 2014 році, через дев'ять років стосунків, але у 2016 році Анджеліна подала на розлучення. Головною причиною її рішення стала сварка у літаку, під час якої Пітт у нетверезому стані підняв руку на Джолі та одного з їхніх дітей. Всього у пари шестеро дітей: прийомні — 23-річний Меддокс, 20-річний Пакс та 19-річна Захара, а також біологічні — 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Нокс та Вів'єн. Усі три дочки відмовилися від прізвища Пітта.

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Нагадаємо, що дуже скоро, 18 грудня, Бред Пітт буде відзначати 61-й день народження. Але Джолі заборонила дітям провести цей день з батьком. Крім того, актриса не в захваті від спілкування дітей з батьками Пітта.

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