Може стати «новим коронавірусом»: в Китаї поширюється нове захворювання

Незважаючи на те, що лікарі та науковці начебто зробили висновки з епідемії коронавірусу, стрімкі розповсюдження нових захворювань можуть повернутися.

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Про це пише NDTV, повідомляючи про те, що лікарні в Китаї переповнені людьми на тлі зростання числа випадків нового вірусу HMPV. Є побоювання що він може стати причиною для нової епідемії, як COVID-19.

Як пише видання, за останні кілька днів у Китаї стався раптовий сплеск респіраторних захворювань, що «нагадує людям про подібний сплеск під час COVID-19».

Засоби масової інформації в сусідніх країнах, таких як Індонезія, Індія та Японія, також застерегли своїх громадян бути в курсі ситуації в Китаї та вжити необхідних заходів обережності.

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Проте офіційний Пекін, як пише NDTV, наразі применшує масштаби захворюваності, видаючи це за «щорічне явище взимку».

Оскільки міжнародні звіти попереджали мандрівників переглянути свої плани подорожей до Китаю, Пекін випустив заяву для преси, щоб усунути всі занепокоєння.

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Так, речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила у п'ятницю, що «пік респіраторних інфекцій, як правило, припадає на зимовий сезон».

«Я можу запевнити вас, що китайський уряд піклується про здоров’я громадян та іноземців, які приїжджають до країни», — сказала вона, додавши, що «подорожувати Китаєм безпечно».

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Відповідаючи на запитання про переповнені лікарні та повідомлення про сплеск респіраторних захворювань, вона сказала, що «хвороби, здається, менш серйозні та поширюються в менших масштабах порівняно з попереднім роком».

В той же час журналісти зазначають, що вірус HMPV викликає грипоподібні симптоми та може призвести до серйозних респіраторних проблем, особливо серед дітей та вразливих груп. Це респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. Хвороба була вперше виявлена в 2001 році, однак вакцини, щоб запобігти цьому, не розроблено. Симптоми HMPV схожі на симптоми грипу, такі як кашель, лихоманка, закладеність носа та задишка. Однак у важких випадках вірус може призвести до таких ускладнень, як бронхіт або пневмонія.

Залежно від того, наскільки важкий випадок, інкубаційний період зазвичай триває 3−7 днів, а повне одужання може зайняти ще кілька днів.

Також вказується, що HMPV є інфекційним захворюванням, поширюючись повітрям, а також через дотик. Вірус можна поширити під час кашлю або чхання інфікованого. Він залишається активним на поверхні предметів при кімнатній температурі, тому дотик до такого предмета також може призвести до зараження.

Нагадаємо, у липні минулого року в Україні було зафіксовано три випадки нового коронавірусу Omicron FLiRT.

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