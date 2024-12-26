Фатальні помилки протоколів: під час пандемії COVID-19 були недооцінені противірусні засоби

На початку грудня підкомітет Конгресу США з коронавірусної кризи оприлюднив звіт, що знову порушив дискусію про походження пандемії COVID-19. Документ вказує на ймовірне лабораторне походження коронавірусу, вказуючи на факти, що працівники уханської лабораторії хворіли на захворювання зі схожими симптомами за кілька місяців до офіційного виявлення COVID-19 у Китаї. Автори звіту також критикують уряди та ВООЗ за недооцінку цієї версії та незадовільні управлінські рішення в умовах пандемії, повідомляє МедОбоз.

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Серед ключових зауважень є критика поспішних заходів, як-от необґрунтовані локдауни та недостатньо досліджена вакцинація, що вплинули на економіку, здоров’я та добробут громадян. Невчасне впровадження адекватних протоколів лікування також спричинило додаткові втрати.

Звіт акцентує на необхідності використання противірусних препаратів на ранніх етапах захворювання. В українському контексті головний інфекціоніст України Ольга Голубовська наголосила, що своєчасне застосування противірусних засобів прямої дії може запобігти ускладненням і тривалому перебігу COVID-19.

Проблема в тому, що не кожний препарат, який позиціонується виробниками як противірусний засіб прямої дії, є таким насправді. У листопаді 2023 року група українських дослідників опублікувала у медичному науково-практичному журналі для сімейних лікарів «Превентивна медицина» результати дослідження противірусних препаратів, популярних на вітчизняному ринку.

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Зокрема, серед розглянутих діючих речовин були інозин пранобекс (препарати Новірин®, Гропринозин®, Ізопринозин та Гропівірін®), протефлазід (Протефлазід® та Флавовір®), енісаміуму йодид (Амізон®, Амізон® Макс та Амізончик®), ремантадину гідрохлорид (Ремантадин-КР®), озельтамівіру фосфат (Сельтавір®), а також гомеопатичні препарати Ергоферон®, Афлубін®, Енгістол® та Анаферон®.

У більшості цих лікарських засобів вказується в інструкції противірусна дія на більшість РНК- та ДНК-вмісних вірусів, а не лише на обмежену групу. Згадки про широкий спектр дії немає лише у трьох препаратів (Енгістол®, Ремантадин-КР® та Сельтавір®).

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Водночас пряма противірусна дія на SARS-CoV-2 вказана лише у протефлазіду (Протефлазід® та Флавовір®) та Амізону®. Такі властивості протефлазіду справді підтверджено клінічними та доклінічними дослідженнями, проте щодо діючої речовини Амізону® у дослідників виникли питання. Як і Амізон® Макс та Амізончик®, Амізон® містить діючу речовину енісаміуму йодид. Проте в інструкціях всіх трьох препаратів опис їхньої противірусної дії відрізняється.

Також дослідники вказують, що зі всіх розглянутих діючих речовин, докази про те, що препарат не несе небезпеки виникнення рефрактерності (паралічу) імунної системи, наявні лише для протефлазіда (Протефлазід® та Флавовір®).

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Головне питання, порушене у звіті, стосується помилок, яких допустило людство під час пандемії, та уроків, які необхідно врахувати в майбутньому. Для України важливо впроваджувати сучасні протоколи лікування та підтримувати доказову медицину, аби бути готовими до можливих нових викликів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що сотні ампул з вірусами зникли з австралійської лабораторії. Вчені попереджають, що вони смертоносні для людей.

Фото pixabay

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