Таро-прогноз від мольфара Макса Гордєєва на тиждень з 6 по 12 січня: Близнюкам — «Маг», а Левам — «Колесо Фортуни»

Складений українською астрологинею гороскоп розповідає, хто сьогодні має найкращі шанси стати улюбленцем Всесвіту.

Водночас відомий київський мольфар Макс Гордєєв вирішив дізнатись на картах Таро, яка ситуація очікує українців на тижні, що почнеться завтра, 6 січня. Результати його розкладу публікує видання «Мета».

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня) — Карта Таро: «Суд»

На Овнів чекає перехід на новий етап та прийняття важливих рішень. Довіряйте своїй інтуїції та позбудьтеся всього, що вам заважає. Цього тижня ви здатні відкрити нові двері та відновити внутрішній баланс.

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Телець (20 квітня — 20 травня) — Карта Таро: «Вісімка Жезлів»

У Тельців на цьому тижні буде швидкий прогрес та несподівані можливості. Ви зможете реагувати на зміни та ухвалювати швидкі рішення. Не втратьте шанс руху вперед і реалізації задуманого.

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Близнюки (21 травня — 20 червня) — Карта Таро: «Маг»

Близнюки цього тижня будуть рішучими й зможуть втілювати свої ідеї в життя. Довіряйте своїм талантам і не бійтеся використовувати всі доступні ресурси.

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Рак (21 червня — 22 липня) — Карта Таро: «Сімка Кубків»

На Раків чекає непростий вибір, перед вами постане багато варіантів. Довіряйте своїй інтуїції, щоб обрати найкращий шлях до своєї мети.

Лев (23 липня — 22 серпня) — Карта Таро: «Колесо Фортуни»

На Левів цього тижня чекають зміни — повороти долі та несподівані події. Будьте готові адаптуватися до нової реальності. Цей тиждень буде шансом для нового старту.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — Карта Таро: «Паж Мечів»

На Дів чекає навчання та інтелектуальні виклики. Довіряйте своїй здатності розбиратися у складних ситуаціях, отримуйте нові знання та правильно аналізуйте ситуацію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Карта Таро: «Верховний Жрець» («Ієрофант»)

Терезам цього тижня знадобиться мудрість, навчання та наставництво. Довіряйте перевіреним шляхам і звертайтеся за порадою до тих, хто має досвід.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Карта Таро: «Десятка Жезлів»

На Скорпіонів чекає безліч обов’язків. Вам доведеться попрацювати, щоб завершити складні завдання. Прийміть цей тиждень як випробування, що приведе до успіху.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Карта Таро: «Повішений»

Стрільцям потрібно відпустити контроль і прийняти новий погляд на ситуацію. Довіряйте процесу змін. Варто витратити час як можливість для духовного оновлення.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Карта Таро: «П'ятірка Кубків»

Козорогам цього тижня, можливо, доведеться зіткнутися з розчаруванням або втратами. Але з будь-якої ситуації ви винесете важливі уроки та будете рухатись уперед.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — Карта Таро: «Диявол»

Водолії можуть звільнитися від залежності та обмежень. Довіряйте своїй силі волі та не піддавайтеся спокусам. Прийміть з вдячністю нову реальність.

Риби (19 лютого — 20 березня) — Карта Таро: «Шістка Жезлів»

На Риб чекає визнання та успіх. Довіряйте своїм зусиллям і насолоджуйтеся плодами своєї праці. Цей тиждень може стати початком для нових звершень.

А про те, що обіцяє східний гороскоп на тиждень 6 — 12 січня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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