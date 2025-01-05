Гороскоп на 5 січня для всіх знаків Зодіаку: хто сьогодні має шанси стати улюбленцем Всесвіту
В неділю, 5 січня, на думку астрологів, день буде сприятливим як для роботи, так для відпочинку.
В той же час у виграші виявляться науковці, дослідники, письменники, журналісти, а також ті, хто звик продумувати кожен свій крок. Про це говориться в гороскоп, який склала для ТСН українська астрологиня.
Овен
Рекомендується повернутися до справ — насамперед, побутових і господарських, відкладених на потім: у цей час нарешті створяться сприятливі умови їхнього вдалого втілення у життя.
Телець
Спілкуючись з оточенням, важливо відрізняти завзятість від упертості, а наполегливість від відвертої грубості, інакше сварок і конфліктів з далекосяжними наслідками не уникнути.
Близнята
Імовірна зустріч з людиною, яка, збігаючись з вами практично за всіма «показниками», стане вірним і відданим другом на все життя — головне, звернути на неї увагу і не упустити.
Читайте також: Дежавю у Тигрів та нові вороги у успішних Биків: східний гороскоп на тиждень 6 — 12 січня
Рак
У стосунках з коханою людиною може настати переламний момент, після чого вони почнуть розвиватися зовсім не в тому напрямку, в якому просувалися раніше, — подумайте про те, чи це вас влаштує.
Лев
День, як і належить вихідному, необхідно присвятити відпочинку: можна — і потрібно — зустрітися з родичами чи подругами, сходити до театру чи на виставку, погуляти у найближчому лісі чи парку.
Діва
Поради оточення, якщо воно вирішить їх дати, можна уважно вислухати, але діяти все-таки треба відповідно до власних уявлень про те, які вчинки будуть правильними.
Читайте також: Варто запам’ятати: українська астрологиня назвала доленосні періоди 2025 року, коли в життя увірветься щастя
Терези
Будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня, вимагають уважного ставлення та ретельного аналізу — можливо, найближчим часом вони допоможуть вам ухвалити правильне рішення.
Скорпіон
Відповідь на важливе запитання дасть лише ваш внутрішній голос: на відміну від оточення він знає навіть ті обставини, які ви ретельно приховуєте від інших.
Стрілець
День, незважаючи на його вихідний статус, є однаково сприятливим як для роботи, так і для відпочинку, тому важливо, щоб у ньому рівних частках було присутнім і те, й інше, інакше важко буде впоратися із втомою.
Козоріг
Незважаючи на важливість професійного проєкту, яким ви зараз займаєтеся, намагайтеся присвятити хоча б один — нинішній — день відпочинку, інакше втома позначиться на якості роботи.
Водолій
День, коли випадково кинута кимось фраза може з ніг на голову перевернути ваше уявлення про ситуацію, в якій ви опинилися, з негативної на позитивну — і навпаки.
Риби
Велика ймовірність перспективної пропозиції особистого характеру, яку зробить вам сьогодні близька людина, — звичайно, можна вдати, що ви вагаєтесь, але недовго, ще краще одразу відповісти згодою.
Також варто пам'ятати про п'ять знаків зодіаку, які мають всі шанси досягнути успіху на початку року.
Фото Pixabay
Читайте нас у Facebook