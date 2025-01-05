Гороскоп на 5 січня для всіх знаків Зодіаку: хто сьогодні має шанси стати улюбленцем Всесвіту

В неділю, 5 січня, на думку астрологів, день буде сприятливим як для роботи, так для відпочинку.



В той же час у виграші виявляться науковці, дослідники, письменники, журналісти, а також ті, хто звик продумувати кожен свій крок. Про це говориться в гороскоп, який склала для ТСН українська астрологиня.

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Овен

Рекомендується повернутися до справ — насамперед, побутових і господарських, відкладених на потім: у цей час нарешті створяться сприятливі умови їхнього вдалого втілення у життя.

Телець

Спілкуючись з оточенням, важливо відрізняти завзятість від упертості, а наполегливість від відвертої грубості, інакше сварок і конфліктів з далекосяжними наслідками не уникнути.

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Близнята

Імовірна зустріч з людиною, яка, збігаючись з вами практично за всіма «показниками», стане вірним і відданим другом на все життя — головне, звернути на неї увагу і не упустити.

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Рак

У стосунках з коханою людиною може настати переламний момент, після чого вони почнуть розвиватися зовсім не в тому напрямку, в якому просувалися раніше, — подумайте про те, чи це вас влаштує.

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Лев

День, як і належить вихідному, необхідно присвятити відпочинку: можна — і потрібно — зустрітися з родичами чи подругами, сходити до театру чи на виставку, погуляти у найближчому лісі чи парку.

Діва

Поради оточення, якщо воно вирішить їх дати, можна уважно вислухати, але діяти все-таки треба відповідно до власних уявлень про те, які вчинки будуть правильними.

Терези

Будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня, вимагають уважного ставлення та ретельного аналізу — можливо, найближчим часом вони допоможуть вам ухвалити правильне рішення.

Скорпіон

Відповідь на важливе запитання дасть лише ваш внутрішній голос: на відміну від оточення він знає навіть ті обставини, які ви ретельно приховуєте від інших.

Стрілець

День, незважаючи на його вихідний статус, є однаково сприятливим як для роботи, так і для відпочинку, тому важливо, щоб у ньому рівних частках було присутнім і те, й інше, інакше важко буде впоратися із втомою.

Козоріг

Незважаючи на важливість професійного проєкту, яким ви зараз займаєтеся, намагайтеся присвятити хоча б один — нинішній — день відпочинку, інакше втома позначиться на якості роботи.

Водолій

День, коли випадково кинута кимось фраза може з ніг на голову перевернути ваше уявлення про ситуацію, в якій ви опинилися, з негативної на позитивну — і навпаки.

Риби

Велика ймовірність перспективної пропозиції особистого характеру, яку зробить вам сьогодні близька людина, — звичайно, можна вдати, що ви вагаєтесь, але недовго, ще краще одразу відповісти згодою.

Також варто пам'ятати про п'ять знаків зодіаку, які мають всі шанси досягнути успіху на початку року.

Фото Pixaba y



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